Inauguran la segunda etapa de mejoras en una calle clave de Arana

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró la obra de mejorado de calle que la Municipalidad ejecutó en calle 621 desde 143 a 160 del barrio La Armonía, ubicado en la localidad de Arana, como parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano.
La ejecución incluyó tareas hidráulicas complementarias y correspondió a la segunda etapa de los trabajos en la zona, ya que la anterior se había realizado en calle 621 desde 137 hasta 143.
“Esta obra fue un pedido de la comunidad educativa del Jardín N°979, que ahora va a tener un acceso más seguro para chicos, chicas y docentes”, contó Alak, acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa.
La obra había sido anunciada por el intendente Alak durante la conformación de la Junta Comunal de La Armonía, que tuvo lugar en julio con la participación de autoridades municipales, vecinos y miembros de instituciones de la zona.
Los trabajos se enmarcan en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que impulsa la Comuna en la localidad de Arana, que contempla la ejecución de 25 nuevas calles, la iluminación de 17 arterias y la reparación de 1.500 luminarias.
