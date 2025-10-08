Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

A 130 años del nacimiento de Perón: "Vivirá por siempre en el corazón de los argentinos", dijo Alak

El jefe comunal platense valoró que el tres veces presidente argentino “fue el constructor del estado de bienestar y de los derechos sociales”

A 130 años del nacimiento de Perón: "Vivirá por siempre en el corazón de los argentinos", dijo Alak
8 de Octubre de 2025 | 10:21

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, se expresó este miércoles 8 de octubre en el marco de los 130 años del nacimiento del ex presidente argentino, Juan Domingo Perón.

“Hoy evocamos con profunda admiración al fundador de nuestro movimiento, creador de nuestra doctrina, conductor estratégico de la nación durante 30 años y tres veces presidente de los argentinos, Juan Domingo Perón”, expresó el mandatario platense.

En ese sentido, aseguró que “con su bandera de soberanía política, independencia económica y justicia social, fue el constructor del estado de bienestar y de los derechos sociales en el país” y ratificó: “Perón vivirá por siempre en el corazón y la memoria del pueblo argentino”.

Finalmente, Alak valoró que “nos legó, al final de su existencia, un enorme mensaje de unidad nacional uniéndose en un abrazo fraterno con quien fue su digno adversario político, el presidente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín”.

Cabe destacar que Juan Domingo Perón nació en Lobos (Provincia de Buenos Aires) el 8 de octubre de 1895. Fue electo Presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y 1973, en todos los casos por medio de elecciones democráticas.

