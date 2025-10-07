Nuevos reclamos por la violencia en las escuelas

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
Denuncian que la directora maltrató a chicos e ignora agesiones. Hoy se reunirán con el Consejo escolar e inspectores
Falta de notificación sobre brotes de enfermedades infecto contagiosas, clausura de sanitarios sin notificación, violencia institucional, violencia entre alumnos, falta de respuestas y banalización de denuncias, sospechas de presuntas irregularidades en la gestión, proyección de contenido no apto para menores y antecedentes preocupantes: estas son las acusaciones que denunció una madre de la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 126 -ubicada en calle 49 y 23- contra la gestión de la directora Alejandra Uganda.
A ella, se suma un acta de presentación y pedido de renuncia con más de 70 familias firmantes, y otra denuncia radicada en junio a la Secretaría de Inspección de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que fue registrada por la Jefatura Distrital bonaerense.
La situación escaló a tal punto en la primaria ubicada en los alrededores de Parque San Martín que hoy, desde las 14, la comunidad educativa llevará adelante una reunión con inspectores, personal del Consejo escolar y otros miembros de la escuela con el objetivo de pedir la “intervención inmediata” de la Jefatura Distrital en la institución primaria.
¿Y la directora? Según los padres y madres denunciantes, no estará presente -a pesar del pedido de las familias- y no asistirá a la escuela durante toda la semana.
Una portavoz de los denunciantes, y madre de una estudiante de sexto grado, relató a este diario el núcleo de los diferentes conflictos: “Todo comenzó cuando la antigua directora se jubiló y, desde el principio del año pasado, la nueva autoridad hizo desastres en la escuela”.
Entre los diferentes planteos que desarrolló la madre, se destacaron: maltrato a docentes, a niños, a auxiliares, a todos los empleados; eventos de violencia ignorados (“En mayo le pegaron a mi hija y me dijeron que habían sido ‘golpecitos’. Terminé en el Hospital Rossi y con un posible caso de neumotórax. Con el nene que le pegó, no hicieron nada”, reflexionó); el soslayo de un brote de varicela; docentes y personal auxiliar amenazado y hasta el cierre de la cooperadora por “supuesto uso indebido del dinero”, indicó la madre; entre otros temas.
Ayer este diario publicó otro caso grave de violencia en las escuelas de la Ciudad: ocurrió en la Primaria N° 15 -de calle 4 y 63- donde una alumna de sexto grado fue víctima de una agresión de una compañera.
La menor sufrió múltiples traumatismos y entabló una similitud con lo relatado por la madre de la Primaria N° 126: “Las autoridades de la institución minimizaron el episodio y no brindaron las respuestas adecuadas”, contó a EL DIA.
Lo cierto es que un halo de violencia parece cercar a las escuelas de la Ciudad y la respuesta de las mismas se presume, por lo menos, ineficaz.
Algunos números: el año pasado, se registraron seis hechos graves y en 2025, nueve episodios en diferentes establecimientos.
Desde el Consejo Escolar de la Ciudad advirtieron el aumento de sucesos -y su masificación en redes sociales-, lo que revive el debate sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención y acompañamiento psicológico y pedagógico en las instituciones primarias locales.
