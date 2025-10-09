Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista

La primavera en La Plata y alrededores se mantiene con temperaturas en ascenso y nuevamente buen clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves se espera nuevamente buen tiempo, con cielo despejado en la madrugada y mañana, y parcialmente en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 15 grados de mínima y 25 de máxima.

Para el viernes se espera todavía buen clima, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y mayormente nublado en la noche; y con temperaturas de entre 14 y 26 grados.

El sábado se presentaría con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 16 y 27 grados.

En tanto, el domingo bajaría considerablemente la temperatura, para ubicarse entre 14 y 19 grados, en medio de tormentas aisladas por la mañana y chaparrones hacia la tarde.