Explosivo conflicto por el reparto de garrafas

Una disputa territorial por clientes derivó en una violenta secuencia que incluyó golpes, fuga y un camión fuera de control
Lo que comenzó como una pelea por la distribución de garrafas en Villa Elvira, terminó desatando una jornada de violencia, persecuciones y escenas dantescas. Según se informó, una menor de edad resultó herida y dos hombres fueron aprehendidos tras una secuencia que incluyó golpes, choques y una fuga temeraria.
El episodio tuvo su punto de partida en la zona de 117 y 603, durante la mañana de ayer. Según informaron fuentes oficiales, un llamado al 911 alertó sobre “una pelea a golpes de puño entre dos vendedores de garrafas por la disputa de clientes”. Lo que parecía un enfrentamiento menor entre “competidores de marca”, terminó derivando en una peligrosa escalada de violencia.
De acuerdo con los testigos, uno de los hombres involucrados, al verse superado por la situación, subió a su camión y escapó a toda velocidad. Pero lejos de abandonar el conflicto, protagonizó minutos después un episodio que pudo haber sido trágico: en la zona de 119 y 79, el vehículo embistió a un Peugeot 207 gris en el que viajaban un hombre y su hija de 16 años. El conductor del camión no se detuvo y huyó, dejando a la adolescente herida.
El impacto causó gran conmoción entre los vecinos, que salieron de sus casas al escuchar el estruendo. Padre e hija fueron rápidamente asistidos por personal de emergencias y trasladados a un centro de salud, donde se confirmó que ambos sufrieron lesiones leves.
Tras el choque, la fuga del camión generó una persecución policial que se extendió por varias cuadras. Móviles y patrullas motorizadas desplegaron un amplio operativo para interceptar al conductor, cuya conducción temeraria representaba un peligro constante.
En paralelo, el otro hombre involucrado en la pelea inicial fue aprehendido poco después del primer enfrentamiento, mientras que su cómplice siguió su huida a toda velocidad. El recorrido terminó en pleno centro, frente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, sobre la calle 58 entre 7 y 8, donde el camión perdió el control y chocó contra un vehículo de reparto de bidones de agua.
Fuentes indicaron que el caso fue caratulado como “averiguación de ilícitos, daños, lesiones y lesiones culposas”, y que tanto el camión como el resto de los vehículos involucrados fueron secuestrados para peritajes.
