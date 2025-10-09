Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social

En un momento de plena expansión y madurez tanto institucional como empresarial, Yacoub Real Estate & Developers consolida su liderazgo en el mercado inmobiliario argentino con una serie de nuevos desarrollos arquitectónicos, una fi rme apuesta a la diversifi cación de inversiones en La Plata y la inminente apertura de su sucursal en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.

La empresa presidida por la Arquitecta y Martillera Viviana Yacoub avanza en una nueva generación de proyectos que conjugan diseño, rentabilidad y visión urbana. “Estamos lanzando desarrollos que marcarán un antes y un después en la ciudad. Son torres que no solo buscan cambiar el paisaje urbano, sino también el modo de habitar, con un concepto integral entre arquitectura, sustentabilidad y calidad de vida”, destacó la empresaria en diálogo con nuestro medio.

Entre los próximos lanzamientos, Yacoub anticipa la llegada de torres arquitectónicas icónicas, que se suman al éxito alcanzado con Kent, Vetro, Meydan y Melek, actualmente en sus últimas etapas de entrega.

Cada edificio fue concebido como una pieza única de diseño, con materiales de alta gama, tecnología de última generación y amenities pensados para nuevas generaciones de propietarios e inversores.

“Cada torre es una historia que se eleva sobre la ciudad. Nuestra empresa trabaja para que la experiencia de vivir o invertir en un desarrollo Yacoub sea sinónimo de solidez, estética y rentabilidad”, indicó la fundadora de la compañía.

La Plata: un escenario cada vez más rentable

La ciudad de La Plata, tradicionalmente universitaria y administrativa, se transformó en un polo de oportunidades para quienes buscan invertir en pozo.

La firma observa un notable crecimiento en la demanda de departamentos en desarrollo, impulsada tanto por familias del interior que buscan vivienda para sus hijos estudiantes como por inversores que apuestan a una rentabilidad superior al 30% anual.

“La Plata se diversificó como pocas ciudades del país. Hoy combina tradición, servicios, conectividad y un flujo constante de demanda. Es un mercado estable, previsible y con una gran proyección a futuro”, señaló Viviana Yacoub.

Expansión nacional: la nueva sede Belgrano

El crecimiento de la marca trasciende los límites de la provincia de Buenos Aires. En las próximas semanas, Yacoub Real Estate & Developers inaugurará su nueva sucursal en el barrio porteño de Belgrano, un paso clave dentro de su plan de expansión nacional y que se convertirá en la décima oficina Yacoub en el país.

Ubicada en un punto estratégico sobre la Avenida del Libertador, la nueva sede estará emplazada en una de las zonas más prestigiosas y dinámicas de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, la empresa buscará atender la fuerte demanda de inversores, familias y jóvenes profesionales de la capital y la zona norte del Gran Buenos Aires, interesados tanto en proyectos como en el Real Estate.

“La apertura de nuestra oficina en Belgrano representa un nuevo paso de crecimiento para la compañía. Nos permite estar cerca de un público exigente y en expansión, que busca oportunidades inmobiliarias sólidas, de calidad y con respaldo. Es una manera de unir dos realidades que se complementan: la energía y el movimiento de la capital con la solidez y el crecimiento del interior bonaerense”, afirmó Viviana Yacoub .

Esta nueva sede será también un centro de asesoramiento integral, con equipos especializados en inversión, venta de unidades en pozo y atención personalizada para clientes corporativos e institucionales.

Los futuros desarrollos: una mirada hacia adelante

La empresa ya planifica nuevos emprendimientos de gran escala en distintos puntos estratégicos del país, con foco en sustentabilidad, tecnología constructiva y bienestar habitacional.

“Creemos en una Argentina que se construye desde la inversión y la confianza. Cada ladrillo tiene un propósito: generar trabajo, movimiento económico y arraigo”, expresó la Presidente Viviana Yacoub .

Un nuevo capítulo: la creación de la Fundación CADEVI

En paralelo al desarrollo empresarial, la Presidenta de Yacoub Real Estate impulsa la creación de una fundación de carácter social y motivacional: Fundación CADEVI (Caminando Descalzos por la Vida), cuyo lanzamiento oficial se prevé para los próximos meses.

El proyecto busca canalizar acciones solidarias, programas de capacitación y apoyo a emprendedores, madres solas y jóvenes en formación.

“CADEVI representa el costado más humano de todo lo que hacemos. Porque construir no es solo levantar edificios, sino también tender puentes hacia quienes más lo necesitan”, adelantó Viviana Yacoub con emoción.

Un presente sólido y un futuro inspirador Yacoub Real Estate & Developers se consolida como una empresa referente del Real Estate argentino, combinando visión empresarial, innovación arquitectónica y compromiso social.