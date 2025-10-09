Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Información General

Anticipan que podría haber complicaciones en casi 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas

Es por las asambleas que tienen previsto hacer los pilotos nucleados en APLA

Anticipan que podría haber complicaciones en casi 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas
9 de Octubre de 2025 | 08:31

Escuchar esta nota

Alrededor de 95 vuelos de Aerolíneas Argentinas programados para hoy entre las 16hs. y las 20hs. en el Aeroparque Jorge Newbery, podrían sufrir demoras como consecuencia de una nueva medida de fuerza impulsada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que realizará “asambleas informativas”.

Según informaron fuentes de la compañía, la medida afectará los planes de viaje de alrededor de 12.200 pasajeros.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en APLA, realizarán hoy asambleas informativas en Aeroparque a los fines de analizar acciones directas ante lo que consideran incumplimiento por parte de la empresa de las negociaciones paritarias, lo que podría derivar en demoras o eventuales cancelaciones de vuelos.

Fuentes de la compañía de bandera indicaron que “esta medida, que no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía, se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

“Este proceso virtuoso, que otorga sustentabilidad a la empresa, requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento”, agregaron. “Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, destaca la empresa en un comunicado.

Además, recomendaron a los pasajeros con vuelos programados entre las 15:30hs. y las 20:30hs. verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios y solicitan verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

El gremio dio a conocer la realización de las asambleas a través de una publicación en su red social X, donde advierten que “una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”.

Apuntaron que, además, “ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, informamos el inicio de acción directa" y añadieron que “tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano”.

