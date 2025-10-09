Otra muerte a bordo de una moto en La Plata

Una mujer de 34 años murió anoche tras un trágico accidente ocurrido sobre Avenida 44, entre 203 y 204, en la zona Oeste de La Plata, cuando a bordo de una moto en la que viajaba chocó contra la parte trasera de un camión cisterna. La víctima fue identificada como Estefanía Núñez, quien iba como acompañante en una moto Zanella ZR 150 cc azul, conducida por un hombre de 35 años, empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense. Por su parte, el camión involucrado, un Mercedes Benz 1726 blanco con cisterna, era manejado por un chofer residente de Carlos Casares, quien quedó imputado en la causa que investiga el hecho.

Según el informe oficial del Subcomando Oeste, los efectivos fueron comisionados al lugar tras recibir la alerta vía radial. Al arribar, encontraron a Núñez tendida sobre la calzada, inconsciente. Personal médico de la UPA de Los Hornos constató su fallecimiento en el sitio. La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N° 10 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la presencia de peritos para determinar cómo se produjo la colisión y las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

El informe policial detalla que la moto colisionó contra la parte posterior del camión por causas que aún se tratan de establecer.

Cabe mencionar que más temprano, ayer, un nene de dos años murió por un brutal impacto en la Ruta 11: un automóvil chocó contra una columna de alumbrado a la altura del kilómetro 503.