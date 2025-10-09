Actividades: presentación de trabajo, música, donación de sangre, cine y clases de circo

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

PRESENTACIÓN DE TRABAJO

La Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires presentará el viernes 17 de octubre a las 17 “De Homero a Homero, de las letras clásicas a las letras de tango”, un trabajo de Horacio Castillo. Contará con la conducción de Silvio Coppola y colaboración musical.

MÚSICA POR LA IDENTIDAD

Desde hoy al 13 de octubre inclusive, se realizará la novena edición de “Música por la Identidad”, un encuentro cultural gratuito cuyo objetivo es visibilizar la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda de nietos y nietas apropiadas durante la última dictadura cívico militar.

La edición comenzará hoy en la Facultad de Artes de la UNLP, a las 19 con la primera presentación prevista, de Alejandro Polemann. Contacto: 221 4552872.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

El miércoles 15 de octubre, en el Club Atlético City Bell, de 8:30 a 12:30, se realizará la 16ª campaña de donación de sangre. Para donar es necesario concurrir con DNI, desayunar previamente, pesar más de 50 kilogramos, tener entre 16 y 65 años, esperar 15 días desde la última toma de antibióticos y 1 año desde la última operación o tatuaje.

HISTORIA DEL CINE

Los viernes se realiza el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematrográfico”, de 19 a 21. Organiza el Círculo Trentino La Plata 18 N° 276. Consulta: 221 6415592.

CIRCO PARA NIÑOS EN GARIBALDI

Clases de circo par a niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17:15 a 18. Valor de la actividad $17.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Tel: 4416999.