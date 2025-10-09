Otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Expectativa por la definición en el tema de la reimpresión de las boletas
La Justicia rechazó que Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cortaron la mala racha la industria y la construcción y pudieron subir
Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión
El libertario y Machado firmaron un contrato por un millón de dólares
Condenaron a Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Eduardo Domínguez quiere hacer “borrón y cuenta nueva” por lo sucedido el domingo contra Barracas. El equipo no presentaría demasiados cambios. Podrían volver Amondarain y Edwuin Cetré
En Estudiantes hicieron borrón y cuenta nueva. El partido bochornoso contra Barracas Central ya es historia y los cañones están apuntados a terminar el año lo más alto posible para poder clasificarse a los octavos de final del torneo Clausura y, tan importante, meterse por tabla Anual en Copa Sudamericana 2026.
Por eso el partido del sábado en barrio Alberdi contra Belgrano es de suma importancia. Clave. Los dos quieren y buscan el primer objetivo. Los de Córdoba están más relegados en la tabla Anual y los tres puntos le servirán más para escapar del descenso que para jugar una copa internacional.
Curiosamente se trata de otro equipo que recientemente fue perjudicado por un arbitraje. En el partido que el Pirata disputó contra Barracas Central Andrés Gariano le anuló un gol de manera increíble por una infracción que no se pudo percibir en la cancha, ni tampoco en el VAR, pero se sancionó.
Lo de Estudiantes fue mucho peor. Nuevamente el rival fue Barracas Central y esta vez Nazareno Arasa decidió anular dos goles del Pincha por off side (el segundo estuvo bien), le cobró un gol al Guapo con infracción previa y sancionó decenas de faltas en perjuicio del Pincha.
El Barba planea un equipo similar al del domingo. No habrá cambios en la defensa y mucho más por la molestia con la que terminó Eric Meza, que podía sacarle un lugar a Román Gómez. Tampoco podrá meterse el Vasco Benedetti por Arzamendia.
Amondarain y Cetré son dos nombres que asoman como posibles regresos al equipo albirrojo
En el mediocampo las miradas están puestas en Mikel Amondarain que podría ser el tercer volante central junto a Cristian Medina y Santiago Ascabibar. El juvenil no juega desde el partido contra Flamengo por la Libertadores.
Arriba repetirán Guido Carrillo y Thiago Palacios pero el que podría iniciar el partido es el colombiano Edwuin Cetré en reemplazo del juvenil Fabricio Pérez. En la práctica de hoy se podría empezar a revelar.
LEA TAMBIÉN
Verón inaugura la Universidad del Deporte
El plantel albirrojo tiene previsto realizar hoy un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo, fallecido ayer. Será antes de iniciar el entrenamiento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí