Otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

En Estudiantes hicieron borrón y cuenta nueva. El partido bochornoso contra Barracas Central ya es historia y los cañones están apuntados a terminar el año lo más alto posible para poder clasificarse a los octavos de final del torneo Clausura y, tan importante, meterse por tabla Anual en Copa Sudamericana 2026.

Por eso el partido del sábado en barrio Alberdi contra Belgrano es de suma importancia. Clave. Los dos quieren y buscan el primer objetivo. Los de Córdoba están más relegados en la tabla Anual y los tres puntos le servirán más para escapar del descenso que para jugar una copa internacional.

Curiosamente se trata de otro equipo que recientemente fue perjudicado por un arbitraje. En el partido que el Pirata disputó contra Barracas Central Andrés Gariano le anuló un gol de manera increíble por una infracción que no se pudo percibir en la cancha, ni tampoco en el VAR, pero se sancionó.

LEA TAMBIÉN La Reserva del Pincha no pasó del cero en Santa Fe

Lo de Estudiantes fue mucho peor. Nuevamente el rival fue Barracas Central y esta vez Nazareno Arasa decidió anular dos goles del Pincha por off side (el segundo estuvo bien), le cobró un gol al Guapo con infracción previa y sancionó decenas de faltas en perjuicio del Pincha.

El Barba planea un equipo similar al del domingo. No habrá cambios en la defensa y mucho más por la molestia con la que terminó Eric Meza, que podía sacarle un lugar a Román Gómez. Tampoco podrá meterse el Vasco Benedetti por Arzamendia.

Amondarain y Cetré son dos nombres que asoman como posibles regresos al equipo albirrojo

En el mediocampo las miradas están puestas en Mikel Amondarain que podría ser el tercer volante central junto a Cristian Medina y Santiago Ascabibar. El juvenil no juega desde el partido contra Flamengo por la Libertadores.

Arriba repetirán Guido Carrillo y Thiago Palacios pero el que podría iniciar el partido es el colombiano Edwuin Cetré en reemplazo del juvenil Fabricio Pérez. En la práctica de hoy se podría empezar a revelar.

LEA TAMBIÉN Verón inaugura la Universidad del Deporte

MINUTO DE SILENCIO

El plantel albirrojo tiene previsto realizar hoy un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo, fallecido ayer. Será antes de iniciar el entrenamiento.