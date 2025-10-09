La duda es el regreso de Corbalán o Pintado

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Orfila ordenó el primer ensayo táctico, camhió algunos nombres y quedó conforme. Hoy hará fútbol definiría el once titular
En la primera práctica de fútbol de la semana, el entrenador de Gimnasia, Alejandro Orfila, comenzó a probar el equipo que enfrentará este sábado a Talleres, en el Bosque, por la duodécima fecha de Clausura de la Liga Profesional.
Y en ese sentido, el técnico Charrúa ordenó un ensayo táctico en el predio de Estancia Chica, en el que realizó algunos cambios de piezas, aunque la idea es mantener el equipo que le ganó a Sarmiento, en Junín.
El plantel entrenó ayer y tras los habituales ejercicios en el gimnasio del Campus y diferentes trabajos específicos con pelota, el Orfila cerró la práctica con un bloque de fútbol donde dispuso el primer equipo de la semana.
El primer equipo que paró el entrenador uruguayo fue el mismo que dispuso desde el inicio ante Sarmiento. Y allí, el responsable táctico albiazul quedó conforme con el rendimiento del plantel.
Promediando el entrenamiento, Fabricio Corbalán reemplazó a Juan de Dios Pintado en el lateral derecho y generó la duda de quien jugará el próximo sábado. El juvenil tripero ya cumplió con la fecha de suspensión tras su expulsión ante Rosario Central y podría volver a la titularidad, según lo decida el cuerpo técnico.
Más allá de la primera prueba, habrá que esperar al práctica formal de hoy, donde suele ser ante un combinado de juveniles, para terminar de confirmar los once que enfrentarán el sábado a la “T”.
El delantero de la reserva de Gimnasia, Jorge Asís, que también incursionó en otras ocasiones en la primera división, se lesionó y en los próximos días será sometido a una intervención quirúrgica, debido a la rotura de los meniscos de una de sus rodillas.
El juvenil tendrá un poco más de un mes de recuperación.
En otro orden de cosas, se informó en las últimas horas que el 30 de este mes sería la fecha para la realización de la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se tratará, entre otros puntos, la Memoria y estados contables al 30 de junio de este año.
