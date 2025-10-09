Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta: el Cartonazo acumula un pozo de 3 millones, también podés ganar un 0Km o 20 millones

Deportes |TALLERES APARECE EN EL HORIZONTE

La duda es el regreso de Corbalán o Pintado

Orfila ordenó el primer ensayo táctico, camhió algunos nombres y quedó conforme. Hoy hará fútbol definiría el once titular

La duda es el regreso de Corbalán o Pintado

Alejandro Orfila empieza a definir el once titular de Gimnasia

9 de Octubre de 2025 | 01:09
Edición impresa

En la primera práctica de fútbol de la semana, el entrenador de Gimnasia, Alejandro Orfila, comenzó a probar el equipo que enfrentará este sábado a Talleres, en el Bosque, por la duodécima fecha de Clausura de la Liga Profesional.

Y en ese sentido, el técnico Charrúa ordenó un ensayo táctico en el predio de Estancia Chica, en el que realizó algunos cambios de piezas, aunque la idea es mantener el equipo que le ganó a Sarmiento, en Junín.

El plantel entrenó ayer y tras los habituales ejercicios en el gimnasio del Campus y diferentes trabajos específicos con pelota, el Orfila cerró la práctica con un bloque de fútbol donde dispuso el primer equipo de la semana.

El primer equipo que paró el entrenador uruguayo fue el mismo que dispuso desde el inicio ante Sarmiento. Y allí, el responsable táctico albiazul quedó conforme con el rendimiento del plantel.

Promediando el entrenamiento, Fabricio Corbalán reemplazó a Juan de Dios Pintado en el lateral derecho y generó la duda de quien jugará el próximo sábado. El juvenil tripero ya cumplió con la fecha de suspensión tras su expulsión ante Rosario Central y podría volver a la titularidad, según lo decida el cuerpo técnico.

Más allá de la primera prueba, habrá que esperar al práctica formal de hoy, donde suele ser ante un combinado de juveniles, para terminar de confirmar los once que enfrentarán el sábado a la “T”.

SE LESIONÓ JORGE DE ASÍS

El delantero de la reserva de Gimnasia, Jorge Asís, que también incursionó en otras ocasiones en la primera división, se lesionó y en los próximos días será sometido a una intervención quirúrgica, debido a la rotura de los meniscos de una de sus rodillas.

El juvenil tendrá un poco más de un mes de recuperación.

ASAMBLEA ANUAL

En otro orden de cosas, se informó en las últimas horas que el 30 de este mes sería la fecha para la realización de la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se tratará, entre otros puntos, la Memoria y estados contables al 30 de junio de este año.

LEA TAMBIÉN

Un triunfo sobre la “T” lo dejará en el umbral de la salvación definitiva

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió Miguel Angel Russo, el fútbol argentino de luto

Russo, el ADN Pincharrata y la influencia de Bilardo y Zubeldía

Miguel Russo y un solo escudo en el corazón: el de Estudiantes

"Hasta siempre, Miguel querido": Estudiantes despidió a Miguel Ángel Russo

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

Hoja por hoja: se conoció el contrato completo entre Espert y Machado que confirma la cifra del millón de dólares

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
+ Leidas

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Los técnicos que fallecieron en plena función

Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión

Espert pidió licencia, pero seguiría cobrando la dieta

El último adiós a Russo va a ser en La Bombonera

Clubes del fútbol argentino y la Selección despidieron a Miguelo

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

Otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano
Últimas noticias de Deportes

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Le dio la sexta y última Copa Libertadores a Boca

El último adiós a Russo va a ser en La Bombonera

Clubes del fútbol argentino y la Selección despidieron a Miguelo
La Ciudad
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
La morosidad en colegios llega hasta el 30 por ciento en Provincia
Peaje: llega a Villa Elisa el pago por lectura de chapa
Otra denuncia por bullying en una Primaria
Espectáculos
“La Máquina”: el papel que podría darle el Oscar a “La Roca”
De Tron a los Crawley, y de Oreiro a BTS, en otras novedades
¿Qué le pasa a Verónica Castro?: la aparición que desató versiones
¿Vuelven otra vez?: “Bennifer”, a puro mimo
“Bloom”: el proceso creativo en 24 horas se muda al Pasaje
Política y Economía
El FMI y EEUU quieren ayudar a la Argentina
Cortaron la mala racha la industria y la construcción y pudieron subir
Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión
Las tasas pegaron otro salto por falta de liquidez en pesos
Freno, a medias: límite a los DNU vuelve al Senado
Policiales
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Advierten el avance narco en los barrios vulnerables de la Ciudad
Explosivo conflicto por el reparto de garrafas
Dictaron la prisión preventiva para el presunto femicida de Daiana Mendieta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla