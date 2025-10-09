Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Política y Economía |EL LUNES 20

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

En una clara de señal de apoyo al Gobernador en la interna del PJ, los gremios preparan su propio cierre de campaña

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

El gobernador Kicillof, durante el encuentro con Daer y los Moyano / X

9 de Octubre de 2025 | 01:44
Edición impresa

La alianza estratégica que la CGT nacional mantiene con Axel Kicillof quedará fuertemente expuesta el lunes 20 en La Plata. Ese día, con la excusa de imponerle el nombre de José Ignacio Rucci a una calle platense, la cúpula de la central sindical y la dirigencia de la región protagonizará un acto enmarcado en el cierre de campaña de Fuerza Patria de cara a las elecciones nacionales.

La actividad comenzó a cocinarse el lunes durante un encuentro que se desarrolló en la Gobernación. Kicillof recibió a Héctor Daer y Hugo Moyano. También participó “Huguito” Moyano, hijo del líder camionero y candidato a diputado nacional, uno de los nombres pedidos por el propio mandatario bonaerense.

El acto tiene como condimento de fondo la imposición del nombre de José Ignacio Rucci a una de las calles de la Ciudad. En una primera instancia se habló de elegir al menos un tramo de la avenida 51 donde funciona la sede local de la CGT, pero se habría desechado cuando alguien alzó la voz para alertar que esa arteria se denomina nada menos que 25 de Mayo.

Por eso, se habría optado por rebautizar un tramo de la calle 36, donde funciona el área de capacitación de la central obrera.

El homenaje a Rucci sería apenas parte de la actividad, porque la idea es armar un acto donde Kicillof será el orador de fondo. En las próximas horas podría determinarse el lugar y ya se habla de un cámping sindical en las afueras de La Plata.

La movida cegetista en la Ciudad es la culminación de una serie de actividades que se vienen desarrollando en diversos distritos de la Provincia con el concurso de los gremios y el principal interlocutor con el Ejecutivo bonaerense: el ministro de Trabajo, Walter Correa.

En los próximo días habrá un encuentro en Mar del Plata, que dará paso a otro en Lomas de Zamora y Moreno donde además de avanzar en la organización para los comicios del domingo 26, se mostrarán apoyos explícitos a Kicillof en medio de la puja que el mandatario mantiene con el kirchnerismo duro.

PALOS A MILEI

Kicillof, en tanto, encabezó una recorrida en Olavarría donde volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei.

“El desastre que vemos en la industria, el comercio, el agro y la minería no es una casualidad: es el resultado de las políticas de un Gobierno nacional que se propuso destruir la producción y el trabajo”, dijo. Y añadió: “Tenemos un Presidente que habla de bonos y títulos públicos, pero que no se interesa por lo que ocurre en las pymes y en las fábricas de nuestro país”.

“La única novedad que trajo Milei fue la rabia y la crueldad para llevar adelante su plan de ajuste: en menos de dos años se han perdido más de 200 mil puestos de empleo y se han derrumbado los salarios”, sostuvo el Gobernador.

“Lo que vemos aquí en Olavarría está ocurriendo en los 135 municipios bonaerenses: nosotros nos oponemos a este modelo de exterminio de la industria porque nuestro mandato es defender la salud, la educación, la producción y el trabajo”, sostuvo.

REUNION

Kicillof encabezó una reunión con representantes de diferentes sectores productivos, comerciantes y referentes gremiales junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el intendente Maximiliano Wesner, que reporta a La Cámpora.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Trabajo, Walter Correa, visitaron las instalaciones de la fábrica Cantera Cerro Negro, dedicada a la fabricación de cerámicos, porcelanatos y ladrillos huecos.

En ese marco, mantuvieron una reunión con los trabajadores al respecto de la situación crítica que vive la firma, debido a la caída del sector de la construcción.

Y al final, con fuerte tono electoral, llamó a votar al peronismo. “Hay que ponerle un freno a todo esto el próximo 26 de octubre. La única fuerza política que ya ha demostrado que no negocia sus principios, que no se vende y que no se asusta es Fuerza Patria: llenemos las urnas de votos para defender a Olavarría y a la provincia de Buenos Aires”, concluyó Kicillof.

 

