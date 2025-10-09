Peaje: llega a Villa Elisa el pago por lectura de chapa

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Un nuevo sistema de cobro de peaje entrará en vigencia, en los próximos días, en el acceso de Villa Elisa a la autopista: quien no cuente con TelePASE, pagará a través de una web donde se registrará la patente del vehículo que pasó por el acceso.
Desde diciembre de 2023, cuando se instaló el pórtico electrónico que lee un código pegado en el parabrisas del vehículo, sólo abonan los usuarios adheridos. Quienes no lo tenían, podían pasar igual, sin pagar.
Ahora, con este nuevo sistema de pago, quienes no cuenten con TelePASE “en los próximos días podrán pagar por intermedio de la web a través de ‘Pago Patente’”, según se explicó a este diario desde Autopistas de Buenos Aires S.A (Aubasa).
El sistema quedará habilitado en los próximos días, cuando se “instale la cartelería informativa”.
Ayer, sobre la calle 415 bis, que conecta con el distribuidor para tomar la autovía, empleados de Aubasa empezaron a colocar carteles con la inscripción: “Evite multas. Exclusivo TelePase”. Este diario consultó sobre esa novedad, pero desde la empresa no se brindaron detalles. Tampoco sobre el monto que tendrán las multas a quienes no paguen a través del nuevo sistema.
El viaje entre Villa Elisa y La Plata para autos cuesta $1.100 y $1.300 (manual) y $1.037,60 y $1.296,99 (TelePASE) en hora normal y pico. Para motos: tarifa manual $600 y $700 en hora normal y pico; con TelePASE, $518,80 y $648,50. Vehículos de 2, 3 y 4 ejes hasta 2,10 metros: $3.200 y $3.900 (manual) y $3.112,78 y $3.890,97 (TelePASE) en hora normal y pico. Vehículos de 3 y 4 ejes de más de 2,10 metros: $4.200 y $5.200 (manual) y $4.150,37 y $5.187,96 (TelePASE). De 5 y 6 ejes: $5.200 y $6.500 (manual) y $5.187,96 y $6.481,96 (TelePASE).
Más de 6 ejes: $6.300 y $7.800 (manual) y $6.225,55 y $7.781,95 (TelePASE), en hora normal y pico.
