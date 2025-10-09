Mañana y el sábado, trenes sólo hasta Villa Elisa

Trenes Argentinos informó que, debido a trabajos de renovación de vías, mañana y el sábado, el servicio de la Línea Roca que une Constitución con La Plata estará limitado hasta Villa Elisa. Así, no habrá servicios en el resto del corredor norte, hasta la estación terminal de 1 y 44.

Las tareas que se llevarán a cabo entre Tolosa y La Plata, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria, consisten en el recambio de 400 metros de tendido de vía en 26 tramos, donde se reemplazarán durmientes de madera por hormigón armado, y se sustituirá la piedra balasto. Adicionalmente, se ejecutará la alineación de la geometría de la nueva estructura de vías.

Asimismo, se informó que, por obras, entre las 0 y las 8 de la mañana del domingo estarán interrumpidos los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes y circularán limitados los servicios a Bosques vía Temperley, A. Korn y Ezeiza entre Temperley y las cabeceras de la zona sur.