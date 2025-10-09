Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas

Aún en medio del dolor por el triple crimen de Florencio Varela y del asesinato de Daiana Mendieta en Entre Ríos, otro hecho atroz sacude a todo el país: en Bahía Blanca, una madre y su hija fueron halladas calcinadas dentro de su casa. Detrás de las cenizas, la Justicia investiga lo que todo parece indicar: un doble femicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija Mariana Belén Bustos (25). Ambas fueron halladas sin vida durante la madrugada de ayer, en una casa ubicada sobre la calle Santa Fe al 2300, en el barrio Thompson, un sector residencial de la dicha ciudad.

Según los primeros reportes, el alerta llegó al servicio de emergencias por parte de vecinos que escucharon gritos y luego vieron fuego salir de la vivienda. Al arribar al lugar, bomberos del cuartel central y personal de seguridad se encontraron con un escenario devastador: las dos mujeres yacían sin vida dentro de una habitación reducida a cenizas.

Aunque en un principio se pensó en un accidente doméstico, diversos indicios llevaron rápidamente a los peritos a sospechar que el fuego fue intencional. En la escena se hallaron rastros de combustible y puertas forzadas, además de testimonios que hablan de detonaciones similares a disparos poco antes del incendio. “Fue un doble femicidio. Hubo amenazas y ataques previos”, aseguró Leandro, hijo de Adriana y hermano de Mariana, en declaraciones a medios locales.

Visiblemente conmocionado, el joven pidió que la Justicia avance con rapidez y reveló que su madre y su hermana habían denunciado episodios de violencia. “Tenían miedo. Mi hermana vivía para proteger a mi mamá. Siempre denunciaron los ataques”, expresó entre lágrimas. Leandro también reconstruyó los últimos momentos: una vecina lo llamó desesperada al notar el fuego, y cuando llegó al lugar los bomberos ya habían controlado las llamas. “Vi el desastre y supe que no había sido un accidente”, dijo.

El caso está siendo investigado por el fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios, quien ordenó una serie de pericias, la toma de testimonios a familiares y vecinos, y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. Mientras tanto, los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la realización de las autopsias que determinen las causas exactas de las muertes.

El foco de la investigación

Por estas horas, la fiscalía ordenó preservar la escena y realizar peritajes exhaustivos para determinar si el fuego fue utilizado para borrar rastros o encubrir otro delito. Desde el Ministerio de Seguridad provincial, Federico Montero, delegado en Bahía Blanca, confirmó que “la fiscalía dispuso distintas medidas periciales que ya están en curso” y que “todas las hipótesis están abiertas”, incluida la del doble femicidio.

Otra hipótesis que barajan los investigadores es que las víctimas estaban en su casa cuando llegó una tercera persona, hubo un altercado entre los tres y las asesinó. En ambas posibilidades, primero las habría matado y luego prendido fuego el inmueble. Se presume que el autor del ataque usó esa nafta para iniciar el incendio en una de las habitaciones y luego huyó en una moto roja.