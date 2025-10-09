Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

BUSCAN ADEMÁS EL CELULAR DE LA JOVEN ASESINADA EN ENTRE RÍOS

Dictaron la prisión preventiva para el presunto femicida de Daiana Mendieta

Dictaron la prisión preventiva para el presunto femicida de Daiana Mendieta

Daiana Mendieta

9 de Octubre de 2025 | 02:40
Edición impresa

El único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que estuvo desaparecida durante días en Entre Ríos y fue hallada asesinada dentro de un aljibe, se negó a declarar y se le impuso prisión preventiva por un plazo de 90 días. Se trata de Gustavo “Pino” Brondino, un trabajador de 55 años, que fue detenido el domingo por la noche, dos días antes de que se encontrara el cuerpo de la joven, porque se resistió a que la Policía realizara un allanamiento en su casa.

El hombre había sido la última persona que se contactó con Daiana por celular, por eso los efectivos habían ido a su vivienda para secuestrar su teléfono y su camioneta, una Toyota Hilux blanca.

El comisario mayor Pedro Silva, jefe departamental de Rosario del Tala, afirmó en declaraciones televisivas que cuando llegaron a la casa para secuestrar estos elementos, Brondino se resistió con un arma de fuego.

Por este motivo, fue detenido y se le dictó la prisión preventiva por 90 días por “resistencia a la autoridad”, informó Silva. Ahora, Brondino permanece detenido en el edificio de la Jefatura de Policía.

La camioneta del trabajador rural fue secuestrada y, según indicó el comisario, se hallaron manchas hemáticas -un rastro de sangre- que ahora debe ser analizado y cotejado con la víctima.

El celular de Daiana todavía no se encontró. Se trata de un elemento clave para la investigación, ya que podría revelar información de los últimos movimientos de la joven.

La última vez que el teléfono estuvo activo fue el viernes 3 de octubre, a las 20 hs. A partir de entonces dejó de emitir señal y su familia denunció su desaparición. No se supo nada más de ella hasta este martes a las 11 hs, cuando la hallaron asesinada dentro de un aljibe.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, señaló que se pudo probar que “el imputado tenía vínculos telefónicos con la víctima” y que “fue con la última persona que tuvo contacto antes de desaparecer”.

Por su parte, el comisario Silva señaló que “hay una hipótesis” que indica que Daiana y Brondino podrían haber tenido una relación amorosa y que “hay elementos para llegar a esa conclusión”, aunque no se descartan otras posibilidades ya que el caso está en plena investigación.

En medio de la angustia por el trágico asesinato, el novio de Daiana compartió en las últimas horas a través de sus redes sociales un triste posteo con unas palabras en su honor. “No tengo palabras para describir el dolor que se siente, solo puedo decir que te voy a recordar y te voy a llevar siempre en mi corazón”, escribió la pareja de la chica, Juan Manuel Estallo.

