Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Política y Economía

Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió

Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió
9 de Octubre de 2025 | 10:01

Escuchar esta nota

La tragedia del tránsito en la Región no tiene fin. Esta mañana, un hombre que días atrás sufrió un accidente vial a bordo de una moto de baja cilindrada, en la que se desplazaba junto a su pareja y a sus dos hijas de 1 y 2 años, falleció producto de las heridas sufridas. El fatídico hecho ocurrió en Ensenada y tras ello tanto él como su familia debieron ser asistidas en el "Hospital Dr. Horacio Cestino" de esa ciudad. 

Fuentes calificadas reportaron que el siniestro tuvo lugar el martes a eso de las 14hs. en la avenida Bossinga entre Zabala y Camino Alternativo. Las causas del luctuoso episodio vial son materia de investigación. No obstante, en las filmaciones que se encuentran en manos de la Justicia se observa el instante en el que el motociclista atina a doblar hacia la izquierda en un momento de tráfico y es embestido por detrás por una camioneta blanca. 

El conductor y su familia iban en una moto modelo Keller color gris, en tanto que en el rodado de mayor porte, una Ford Ranger blanca, se desplazaba un hombre que resultó ileso y tras el hecho permaneció en el lugar. En medio de la desesperación por el siniestro vial intervino personal del Comando de Patrullas de Ensenada y ambulancias del SAME. 

El conductor del motovehículo fue subido a una ambulancia y derivado de urgencia al Hospital Cestino, en donde en las últimas horas, más allá de los esfuerzos médicos, se produjo su fallecimiento. 

Su mujer y las dos niñas también fueron trasladadas al mismo nosocomio. La progenitora y la nena más chiquita recibieron el alta médica sin riesgos graves de salud, se informó. En tanto que la niña de 2 años tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica por fractura expuesta de fémur. 

Con el correr de las horas se supo que tanto la víctima fatal como su esposa se desempeñaban como inspectores municipales en La Plata. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Otra muerte a bordo de una moto en La Plata
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
+ Leidas

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

Verón inaugura la Universidad del Deporte

Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
Últimas noticias de Política y Economía

La Libertad Avanza apeló y ahora la Cámara Electoral debe resolver qué posición ocupará Santilli en la lista

Diputados aprobó que la Justicia pueda allanar propiedades y oficinas de Espert

VIDEO. Freno, a medias: límite a los DNU vuelve al Senado

“Quieren desestabilizar al Gobierno”
Espectáculos
Se supo: Fede Bal reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel
VIDEO. La Voz Argentina 2025: uno por uno, todos los finalistas
"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud
“La Máquina”: el papel que podría darle el Oscar a “La Roca”
De Tron a los Crawley, y de Oreiro a BTS, en otras novedades
Información General
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua
¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?
Más lluvias y descartan efectos severos por “La Niña”
Policiales
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables
Explosivo conflicto por el reparto de garrafas
Dictaron la prisión preventiva para el presunto femicida de Daiana Mendieta
Deportes
Miguel Ángel Russo, el quinto grande: entrenador top de Primera y récord argentino en el mundo
Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Le dio la sexta y última Copa Libertadores a Boca
El último adiós a Miguel Angel Russo en La Bombonera: a qué hora comienza
Clubes del fútbol argentino y la Selección despidieron a Miguelo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla