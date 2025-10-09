Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió

La tragedia del tránsito en la Región no tiene fin. Esta mañana, un hombre que días atrás sufrió un accidente vial a bordo de una moto de baja cilindrada, en la que se desplazaba junto a su pareja y a sus dos hijas de 1 y 2 años, falleció producto de las heridas sufridas. El fatídico hecho ocurrió en Ensenada y tras ello tanto él como su familia debieron ser asistidas en el "Hospital Dr. Horacio Cestino" de esa ciudad.

Fuentes calificadas reportaron que el siniestro tuvo lugar el martes a eso de las 14hs. en la avenida Bossinga entre Zabala y Camino Alternativo. Las causas del luctuoso episodio vial son materia de investigación. No obstante, en las filmaciones que se encuentran en manos de la Justicia se observa el instante en el que el motociclista atina a doblar hacia la izquierda en un momento de tráfico y es embestido por detrás por una camioneta blanca.

El conductor y su familia iban en una moto modelo Keller color gris, en tanto que en el rodado de mayor porte, una Ford Ranger blanca, se desplazaba un hombre que resultó ileso y tras el hecho permaneció en el lugar. En medio de la desesperación por el siniestro vial intervino personal del Comando de Patrullas de Ensenada y ambulancias del SAME.

El conductor del motovehículo fue subido a una ambulancia y derivado de urgencia al Hospital Cestino, en donde en las últimas horas, más allá de los esfuerzos médicos, se produjo su fallecimiento.

Su mujer y las dos niñas también fueron trasladadas al mismo nosocomio. La progenitora y la nena más chiquita recibieron el alta médica sin riesgos graves de salud, se informó. En tanto que la niña de 2 años tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica por fractura expuesta de fémur.

Con el correr de las horas se supo que tanto la víctima fatal como su esposa se desempeñaban como inspectores municipales en La Plata.