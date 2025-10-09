La Libertad Avanza apeló y ahora la Cámara Electoral debe resolver qué posición ocupará Santilli en la lista

La Libertad Avanza (LLA) apeló la decisión que tomó el juez Alejo Ramos Padilla e insiste con que Diego Santilli sea quien encabece la lista por la provincia de Buenos Aires, por lo que ahora deberá ser la Cámara Nacional Electoral la que decida si el actual diputado del PRO ocupará el primer lugar que hasta hace algunos días era de José Luis Espert, quien debió renunciar en medio del escándalo que lo vincula con el empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero Federico "Fred" Machado.

El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla rechazó el planteo de los apoderados de LLA para que Santilli, quien en la lista se ubica tercero, pasara al primer lugar en la nómina y confirmó en ese lugar a Karen Reichardt, quien hasta la renuncia de Espert se posicionaba segunda.

El magistrado aceptó el recurso presentado por los libertario y lo elevó a la Cámara, que ahora deberá analizar el tema y expedirse al respecto de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Ramos Padilla rechazó ayer el pedido de LLA para que Diego Santilli pase a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales tras la renuncia de Espert y confirmó en primer lugar a Reichardt. Ramos Padilla dispuso, en sintonía con el dictamen de la fiscal electoral del distrito, Laura Roteta, que la nómina se mantenga con un “corrimiento ascendente natural”, por lo cual Reichardt, cuyo verdadero nombre es Karina Celia Vázquez, queda al frente de la lista.

Además, el juez dictó la “inconstitucionalidad de la aplicación del art. 7 del Decreto 171/2019 en el caso específicamente vinculado con el reemplazo de la vacancia producida a partir de la renuncia a su candidatura de José Luis Espert, quien encabeza la lista”, en relación a la norma que disponía que el candidato debe ser reemplazado por quien le siga en la lista del mismo sexo.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó que hay fondos para afrontar la eventual reimpresión de boletas de LLA del padrón de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de Espert a la primera candidatura de esa lista por su vínculo con Machado.

Además, se espera que hoy la Junta Electoral se expida sobre el pedido libertario de reimprimir las boletas, a lo que se oponen todas las fuerzas políticas a excepción de LLA. Ayer, ante la Justicia, Catalán señaló que “nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible".

“La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la Justicia y vamos a acatar la orden”, agregó el funcionario.