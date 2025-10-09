Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |QUÉ PASA CON LOS PLAZOS FIJOS

Las tasas pegaron otro salto por falta de liquidez en pesos

Archivo

9 de Octubre de 2025 | 01:56
Edición impresa

En el marco de las tensiones cambiarias y en la antesala de las elecciones legislativas nacionales, las tasas en pesos se vuelven a recalentar. Los operadores sostienen que ya lleva varios días la falta de liquidez en el sistema y que esto podría reeditar la extrema volatilidad que se vio en la salida de las LEFIs.

De hecho, ayer la tasa de caución a un día tocó un máximo de 45% TNA y el REPO interbancario alcanzó el 57% TNA. Advierten que de continuar esta situación, es “probable” que vuelvan a subir tasas de préstamos a empresas y plazos fijos.

El Banco Central estaba poniendo un “piso” a las tasas de interés en la rueda de simultáneas de BYMA, desde donde absorbe pesos al 25% TNA (nivel al cuál llegó después de las elecciones en PBA en un intento de bajar los altos rendimientos que afectaban el sistema). Sin embargo, esta semana, esta referencia empezó a perderse ante una renovada falta de liquidez en pesos, que se evidenció en la tasa de caución que superó el 40% TNA, el REPO interbancario que sobrepasó el 50% TNA y las Lecaps que alcanzaron el 48% TNA.

Otros operadores del mercado apuntan que, entre las causas, se encuentra el esquema de encaje diario que impuso BCRA que “empeora la situación” de la falta de liquidez del mercado.

 

