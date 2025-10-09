Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
El dólar blue llegó a su valor más alto en tres meses y se despegó del oficial, al tiempo que el riesgo país, que mide la JP Morgan, subió 5,7% hasta los 1.074 puntos. En el Banco Nación la divisa estadounidense se vendió en $1.455.
El paralelo cotizó a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.
De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,8% y el paralelo se alejó del oficial, al tocar su valor máximo en tres meses. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.430.
El dólar oficial operó a $1.410,60 para la compra y a $1.462,70 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), cotizó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.
El dólar MEP operó a $1.531,58 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7,1%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.560,52 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9,1%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.538,01, según Bitso.
Mientras el riesgo país subía, las acciones en la Bolsa porteña se desplomaban. Los bonos con mayores bajas son los títulos más largos como el Global 2038 (-3,1%), Bonar 2035 (-2,8%) y el Global 2046 (-1,1%).
Los bonos en pesos profundizaron sus caídas. Los títulos CER se hundieron hasta 4,7%, mientras que las Lecaps perdieron hasta 2,9% y los títulos TAMAR cedieron hasta 6,4%.
Los ADRs que arrancaron la jornada en verde, pasaron a registrar mayoría de bajas. Las más importantes son para: Telecom (-2,7%), IRSA (-2,2%) e YPF (-2,2%). Las acciones líderes, las que más suben son Ternium (+3,8%), Aluar (+3,2%) y Edenor (+2,9%).
