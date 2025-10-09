Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de la suerte del jueves 9 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del jueves 9 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
9 de Octubre de 2025 | 00:01
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 09-65-31. Ordene sus papeles preparando todo lo que emprenderá en estos días. Su dinamismo tiene efectos positivos. Evite comidas demasiado abundantes y duerma lo necesario. Evite la intromisión en su vida afectiva.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 11-00-41. Estado de nervios por situaciones cambiantes y poco claras en su trabajo. Domínese y no trate de buscar explicaciones en la actitud de terceros. El calor de su hogar le hará pasar momentos llenos de esperanza.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 04-25-96. Días activos en los que buscará su oportunidad demorada. No deteriore su amistad con compañeros ante falsas sospechas. Mantenga serenamente la armonía familiar. Hable claro con su pareja.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 36-27-16. No son aconsejables los apresuramientos ni la intervención de terceros en asuntos sociales o económicos. Resultado negativo de una gestión. No se permita actitudes imprudentes en el orden sentimental.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 28-89-46. No cometa imprudencias en sus quehaceres habituales y espere hasta ver con claridad el camino a seguir. Hay pérdidas por imprudencia. Domine su apetito. Es necesario que tenga paciencia con el sexo opuesto.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 34-15-08. No hable demasiado ya que se acerca una etapa contradictoria en su economía. Etapa muy favorable para planear cambios importantes. Ordene bien sus papeles pues los necesitará. Inestabilidad en el amor.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 79-32-51. No se cargue de responsabilidades en su trabajo y continúe la rutina sin exaltarse. Tendrá noticias agradables relacionadas con amigos. Contratiempo familiar sin trascendencia. Cambios en los sentimientos.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 14-29-88. Mantenga su mente alejada de todo aquello que pueda confundirle o traerle problemas extras. Asuntos legales en puerta. Reunión con amigos y éxitos profesionales. Mantenga su buena relación de pareja.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 35-79-62. Tendrá buenas perspectivas monetarias si obra con la mayor rapidez. El tiempo no actúa a su favor. Posibilidad de compras muy importantes para el hogar. No permita vacilaciones en sus sentimientos.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 12-99-41. Le esperan momentos muy gratos en el aspecto financiero. Acontecimientos imprevistos favorecerán ciertos proyectos de trabajo. No se mezcle en discusiones sin objeto. Buen momento para el corazón.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 68-83-11. Cambios sumamente productivos para sus intereses económicos si aprovecha una propuesta amistosa. Ecos agradables de un buen fin de semana. No se evada de sus posibilidades y afronte una situación delicada.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 71-46-32. Pese a ciertas trabas podrá pasar por alto contrariedades en labores y finanzas. Mida sus palabras y reacciones con personas mayores. Cuidado con las habladurías. Cambio profundo en los sentimientos.

 

