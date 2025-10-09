Un juez se apartó del control de pena para un DJ

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
A Juan José Ruiz, actual juez de Ejecución de La Plata, le tocó ejercer el control de pena de Jorge Cristian Martínez Poch, quien el 31 de agosto de 2016 fue condenado a 37 años de cárcel por privar de la libertad a su pareja, a la que sometió a todo tipo de vejámenes tras mantenerla cautiva bajo el suministro de sustancias estupefacientes y psicoactivas, además de ser acusado por un ataque sexual sostenido en perjuicio de sus propias hijas cuando eran chiquitas.
El problema para el magistrado fue que participó del juicio oral que determinó la culpabilidad del DJ, quien enseguida tomó nota de esa circunstancia y a través de su defensa planteó un pedido de apartamiento del funcionario judicial, al sentir -según dijo- temor de parcialidad.
Martínez Poch expresó que contaba con material de publicaciones en medios de comunicación donde Ruiz “refiere y se jacta de haberlo condenado, además de haberse abrazado a la víctima durante el juicio y posteriormente a su juzgamiento”.
Finalmente, en ese contexto, Ruiz entendió razonable lo expresado por el condenado y su representante letrado, por lo que decidió apartarse de sus funciones en ese expediente puntual.
“Tanto lo expuesto como el planteo realizado por la Defensa y por el condenado, permiten concluir que el haber integrado el Tribunal sentenciante efectivamente excusa de intervenir en el presente incidente de ejecución de condena al actual Magistrado del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de La Plata”, resolvió Ruiz.
Por eso decidió enviar las actuaciones al Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de nuestra ciudad para que continúe con la tramitación del proceso.
