Vecinos de la zona oeste de La Plata denuncian abandono de la avenida 60: “Esto se convirtió en el Dakar platense”

Vecinos de la zona oeste de La Plata volvieron a alzar la voz por el estado crítico de la Avenida 60, en el tramo comprendido entre la Ruta 36 (calle 191) y la 179, un camino que, según relatan, se ha transformado en una verdadera travesía imposible de transitar.

“Esto se ha convertido en el ‘Dakar platense’. Es una vergüenza, imposible circular. Los pozos ya son cuevas, te caés y no sabés si salís”, contó Marta Molinari, vecina del lugar, quien junto a otros frentistas compartió imágenes que reflejan el deterioro de la traza.

Los reclamos apuntan a la falta de mantenimiento y obras básicas en un sector clave para la producción y el tránsito diario de cientos de personas. “Ya no existen banquinas, y las plantas crecen tanto que pronto van a cubrir la avenida. La Municipalidad de La Plata ni se entera. Somos ciudadanos de segunda porque esto no se ve”, expresó Molinari.

La situación afecta no sólo a los vecinos sino también al cordón frutihortícola, una zona productiva que depende de ese acceso para trasladar su mercadería. “Los camiones vuelcan por los pozos. No se puede salir, es un riesgo constante”, lamentaron.

A la falta de obras se suma la inseguridad. Los vecinos aseguran que por las noches el panorama se vuelve aún más peligroso. “Queman autos y hay malvivientes en los montes que se formaron a los costados del camino. A veces te cierran el paso. Vivimos con miedo”, agregaron.

Las imágenes tomadas en las últimas horas muestran una calle de tierra completamente rota, con baches profundos, charcos y maleza que avanza sobre la calzada. El reclamo apunta a la Delegación Municipal y al área de Obras Públicas para que intervengan de manera urgente.

“Pedimos que alguien venga, que vean cómo vivimos. Esto también es La Plata”, concluyó Molinari, en nombre del grupo de vecinos que lleva años esperando respuestas.