La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

Por un voto, una lista escindida del decanato quedó posicionada para un cambio de gestión. En el resto triunfos oficialistas

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

en medicina, las agrupaciones que comandan el claustro, festejaron el triunfo opositor / demian alday

1 de Noviembre de 2025 | 03:36
Edición impresa

El triunfo del sector disidente de profesores en la Facultad de Medicina de la UNLP se convirtió en el resultado más saliente de las recientes elecciones de claustro, despojando al oficialismo de la mayoría y redefiniendo el escenario de poder para la elección de Decano.

El triunfo fue ajustado: Compromiso Colectivo obtuvo 77 votos y el espacio fiel a la gestión actual, Futuro Académico llegó a 76. Al margen de esas columnas, dos en blanco y uno nulo.

Fue el único resultado “opositor” en 22 elecciones, sumando las de las 17 facultades y 5 colegios. Aunque sólo en 4 facultades se presentaron dos listas.

sin cambio

Las votaciones que arrancaron el miércoles dejaron triunfos de grupos cercanos a las actuales conducciones de decanatos en las otras tres unidades académicas con competencia: Agronomía, Artes y el Observatorio.

En Artes, el decanato sacó tantos votos (Unidad 222 ante los 71 de Docentes de Arte y Diseño) que se quedó con toda la bancada en el consejo directivo.

En Agronomía, el pizarrón final fue 48 votos para Consenso ante 35 de Convergencia. Y en el Observatorio, la lista Observatorio obtuvo 37 votos y la alternativa, Pro Scientia et Patria, llegó a 30.

La votación de profesores y docentes definió a los 7 representantes para el Consejo Directivo de cada unidad académica, además de un representante ante el Consejo Superior. Hacia el interior de la facultad, el claustro tiene la bancada más numerosa, tomando en cuenta que luego hay 5 estudiantes, 3 graduados (auxiliares docentes y profesionales sin relación con esa actividad) y un nodocente.

Aunque los votos de esa bancada (que se reparten en cinco para quien gana la elección y 2 si la otra lista supera el 25% de los votos) no definen la elección de decano, es la que propone candidatos y ejerce una tracción histórica en torno al que plantea la mayoría. Todo eso se resolverá entre abril y marzo del año próximo, luego de que todos los claustros voten sus nuevos representantes. Además, los consejeros directivos tienen la misión de elegir nuevo presidente de la UNLP (sería en mayo), un trámite sin mayores tensiones en este proceso, con candidato único ( el vice actual, Fernando Tauber).

En Medicina, la lista vencededora se escindió del actual oficialismo del decanato. Postula como decana a Irene Ennis, actual directora del doctorado en Medicina, quien ya cuenta con cinco votos. El espacio que encabeza el decano Juan Ángel Basualdo Farjat quedó golpeado con su idea de postular a la vice decana Mónica Esther Ferreras.

apoyo de los estudiantes

Por lo pronto, la conducción del centro de estudiantes (peronistas de la Agrupación Remediar), anoche salieron a festejar el triunfo de Compromiso Colectivo.

Algo parecido hizo la agrupación Vientos de Abajo, asociada al partido político Patria Grande (Juan Grabois), que completa la representación estudiantil en el consejo directivo.

Desde el próximo miércoles (hasta el viernes) ambas deberán revalidar su posición como representantes de bancada en las elecciones del claustro estudiantil que también se hacen en simultáneo en las 17 facultades.

Luego, a mediados de mes le tocará a los graduados y finalmente, a fines de noviembre definirán los nodocentes su representante.

También votaron los profesores y lo harán estudiantes y graduados, un representante ante el consejo superior, el órgano que debe co gobernar la UNLP junto al presidente.

En los colegios, en la lista única iba la candidatura a la dirección: en El Nacional volverá Ana María García Munitis, en la Anexa seguirá María Celeste Carli, en el Liceo vuelve Constanza Erbetta, en Bellas Artes irá el vice Juan Pablo Mazza y en Inchausti también asumirá la vice Silvina Uri. Serán, sucesiones con enroques entre la dirección y la vice o pase al consejo superior.

 

