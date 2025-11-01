VIDEO.-Las motos siguen fuera de control en La Plata: otra caravana masiva, a contramano y con mucho ruido
VIDEO.-Las motos siguen fuera de control en La Plata: otra caravana masiva, a contramano y con mucho ruido
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
Habilitan espacio de consulta ciudadana en La Plata por el Plan de Ordenamiento Territorial
¡Pedilo desde hoy! Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina
Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
Alumnos del Colegio Emanuel de La Plata llegaron a Francia y visitaron la Casa Museo de San Martín
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un operativo encubierto realizado por efectivos de la comisaría 15ª de Lisandro Olmos permitió recuperar dos parapentes a motor que habían sido robados semanas atrás de una escuela de vuelo en la zona oeste de La Plata. Por el hecho fue detenido un hombre de 42 años, oriundo de Rafael Castillo, partido de La Matanza.
Según informaron fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el procedimiento tuvo lugar en las últimas horas en una vivienda ubicada sobre la calle Luis María Drago al 2700, donde los investigadores se hicieron pasar por compradores para concretar una cita pactada con el sospechoso, que ofrecía los equipos a través de redes sociales.
En el domicilio, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), vestido de civil, constató que los paramotores marca Vittorazzi, modelo Monster, coincidían con los sustraídos a la víctima, un instructor que el pasado 7 de octubre había denunciado el robo de cuatro aparatos y seis parapentes del predio ubicado en la Ruta 6 km 35 donde funciona una escuela de vuelo en Olmos.
Durante el allanamiento se secuestraron dos paramotores, numerados 28080 y 28296, junto a tres bolsas con carpas de parapentes, todos elementos reconocidos por el denunciante como de su propiedad.
De acuerdo con la investigación, los delincuentes habían forzado dos portones para ingresar a los galpones del establecimiento y provocaron daños en varios equipos antes de escapar con el botín.
El operativo se concretó bajo las directivas del fiscal Pablo Iacarino, de la UFI N°9, y con la intervención del Juzgado de Garantías N°3, a cargo del doctor Pablo Reale.
Por último, fuentes policiales indicaron además que no se descarta que el detenido forme parte de una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad “escruche” en distintas zonas de La Plata y alrededores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí