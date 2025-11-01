Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso

Un operativo encubierto realizado por efectivos de la comisaría 15ª de Lisandro Olmos permitió recuperar dos parapentes a motor que habían sido robados semanas atrás de una escuela de vuelo en la zona oeste de La Plata. Por el hecho fue detenido un hombre de 42 años, oriundo de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

Según informaron fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el procedimiento tuvo lugar en las últimas horas en una vivienda ubicada sobre la calle Luis María Drago al 2700, donde los investigadores se hicieron pasar por compradores para concretar una cita pactada con el sospechoso, que ofrecía los equipos a través de redes sociales.

En el domicilio, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), vestido de civil, constató que los paramotores marca Vittorazzi, modelo Monster, coincidían con los sustraídos a la víctima, un instructor que el pasado 7 de octubre había denunciado el robo de cuatro aparatos y seis parapentes del predio ubicado en la Ruta 6 km 35 donde funciona una escuela de vuelo en Olmos.

Durante el allanamiento se secuestraron dos paramotores, numerados 28080 y 28296, junto a tres bolsas con carpas de parapentes, todos elementos reconocidos por el denunciante como de su propiedad.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes habían forzado dos portones para ingresar a los galpones del establecimiento y provocaron daños en varios equipos antes de escapar con el botín.

El operativo se concretó bajo las directivas del fiscal Pablo Iacarino, de la UFI N°9, y con la intervención del Juzgado de Garantías N°3, a cargo del doctor Pablo Reale.

Por último, fuentes policiales indicaron además que no se descarta que el detenido forme parte de una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad “escruche” en distintas zonas de La Plata y alrededores.