De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa

El platense Martín Lucas Papa, creador del proyecto “Amiko Gelato”, fue distinguido internacionalmente al recibir el Restaurant & Bar Design Award 2025 en la categoría Europe – Café, junto al estudio valenciano Masquespacio. La ceremonia se celebró el 27 de octubre en Dubái, donde se premiaron los espacios gastronómicos más destacados del mundo por su diseño, concepto y experiencia.

EL PREMIO

Los Restaurant & Bar Design Awards, con sede en Londres, son el máximo reconocimiento mundial al diseño de espacios gastronómicos.

El galardón reconoce los espacios gastronómicos más innovadores y cautivadores del mundo, desde restaurantes de autor y bares de hotel hasta cafeterías, coctelerías y clubes nocturnos.

En esta edición, Amiko Gelato fue distinguido como la Mejor Cafetería de Europa, posicionando al platense Martín Lucas Papa y a su equipo entre los referentes internacionales del sector.

“Ser distinguidos en Dubái nos sitúa entre los espacios más destacados del continente y reafirma nuestro compromiso con la creatividad, la calidad y la experiencia de nuestros clientes”, celebró el emprendedor.

La cafetería Amiko Brunch & Gelato, ubicada en la calle del Consell de Cent de Barcelona, combina brunch, café y helado artesanal en un entorno que invita a quedarse.

“Este premio reconoce el alma de nuestro espacio: un lugar donde diseño, brunch, café y gelato se unen para crear experiencias únicas”, expresó Martín tras recibir el galardón.

El interiorismo del local es obra del estudio Masquespacio, reconocido por su enfoque artístico y sensorial. Inspirado en el Art Déco de Palm Beach, reinterpretado con mirada futurista, Amiko se distingue por sus curvas orgánicas, paleta pastel y materiales suaves que estimulan los sentidos, transmitiendo calidez y hospitalidad. La propuesta incorpora también vegetación tropical que contrasta con materiales duros como la cerámica y el metal.

El premio reconoce la excelencia en el diseño de espacios gastronómicos