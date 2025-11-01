Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna
Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Lucas Papa, creador de Amiko Gelato, fue distinguido por el diseño y la experiencia sensorial de su cafetería en Barcelona, realizada junto a Masquespacio
El platense Martín Lucas Papa, creador del proyecto “Amiko Gelato”, fue distinguido internacionalmente al recibir el Restaurant & Bar Design Award 2025 en la categoría Europe – Café, junto al estudio valenciano Masquespacio. La ceremonia se celebró el 27 de octubre en Dubái, donde se premiaron los espacios gastronómicos más destacados del mundo por su diseño, concepto y experiencia.
Los Restaurant & Bar Design Awards, con sede en Londres, son el máximo reconocimiento mundial al diseño de espacios gastronómicos.
El galardón reconoce los espacios gastronómicos más innovadores y cautivadores del mundo, desde restaurantes de autor y bares de hotel hasta cafeterías, coctelerías y clubes nocturnos.
En esta edición, Amiko Gelato fue distinguido como la Mejor Cafetería de Europa, posicionando al platense Martín Lucas Papa y a su equipo entre los referentes internacionales del sector.
“Ser distinguidos en Dubái nos sitúa entre los espacios más destacados del continente y reafirma nuestro compromiso con la creatividad, la calidad y la experiencia de nuestros clientes”, celebró el emprendedor.
La cafetería Amiko Brunch & Gelato, ubicada en la calle del Consell de Cent de Barcelona, combina brunch, café y helado artesanal en un entorno que invita a quedarse.
LE PUEDE INTERESAR
Una mujer grabó su muerte en TikTok
LE PUEDE INTERESAR
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
“Este premio reconoce el alma de nuestro espacio: un lugar donde diseño, brunch, café y gelato se unen para crear experiencias únicas”, expresó Martín tras recibir el galardón.
El interiorismo del local es obra del estudio Masquespacio, reconocido por su enfoque artístico y sensorial. Inspirado en el Art Déco de Palm Beach, reinterpretado con mirada futurista, Amiko se distingue por sus curvas orgánicas, paleta pastel y materiales suaves que estimulan los sentidos, transmitiendo calidez y hospitalidad. La propuesta incorpora también vegetación tropical que contrasta con materiales duros como la cerámica y el metal.
El premio reconoce la excelencia en el diseño de espacios gastronómicos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí