Una mujer grabó su muerte en TikTok

Una mujer de 27 años se quitó la vida en la jornada de ayer durante una transmisión en vivo por TikTok. La víctima fue identificada como Karla Nahir Naomi Robles. Ante este hecho, su ex pareja, Diego Zerda, de 33 años, fue detenido e imputado por instigación al suicidio y por amenazas contra el hermano de la víctima.

El suceso ocurrió en una vivienda sobre calle Congreso al 2700, alrededor de las 3.20 del viernes. En tanto que la transmisión en TikTok dura poco más de un minuto y forma parte del material incorporado a la causa. Además del video, los investigadores secuestraron un audio con amenazas enviado al hermano de Karla y capturas de pantalla de conversaciones.

La detención de Zerda fue ordenada por la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, a cargo del fiscal Pedro Gallo. Según el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio, la aprehensión se produjo luego de que Zerda ingresara al Hospital Obarrio para tratamiento psiquiátrico y recibiera medicación en relación con un diagnóstico sobre adicciones.

Un perito médico del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales evaluó al imputado y concluyó que tiene capacidad para comprender sus actos y dirigir sus acciones.

En la audiencia de imputación, el Ministerio Público Fiscal presentó declaraciones de tres amigas que presenciaron la transmisión y aportaron datos sobre el tratamiento psicológico al que se sometía Karla y sobre amenazas que ella mencionó, incluidas supuestas amenazas de brujería. El expediente incluye además una acusación que sostiene que, desde 2022, Zerda ejerció violencia física y psicológica durante la relación de pareja, que duró cinco años.

La acusación reproduce mensajes que, según la fiscalía, Zerda le dirigía a Karla, entre ellos frases en las que la instaba a quitarse la vida y advertencias sobre daño a su familia si no volvía con él. En el expediente figura también un audio enviado a las 4.17, minutos después del hecho, en el que Zerda advierte al hermano de la víctima con frases que, según la fiscalía, constituyen amenazas.

El juez que intervino en la causa ordenó prisión por dos meses para Zerda, y dispuso que la medida quede a disposición del Juzgado de Familia que tramita un proceso civil relacionado. La investigación continuará con peritajes de tres teléfonos celulares, pedidos de información a TikTok y Meta y entrevistas a familiares y allegados de la víctima.

La madre de Karla, Mirta Robles, declaró ante medios que su hija realizó seis denuncias y que ella realizó dos denuncias adicionales, y sostuvo que esas gestiones no recibieron medidas de protección efectivas. Mirta contó que pidió intervención en distintas oportunidades y solicitó a la Justicia custodia para su familia por temor a represalias.