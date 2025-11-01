Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |Detienen al exnovio

Una mujer grabó su muerte en TikTok

Una mujer grabó su muerte en TikTok
1 de Noviembre de 2025 | 03:52
Edición impresa

Una mujer de 27 años se quitó la vida en la jornada de ayer durante una transmisión en vivo por TikTok. La víctima fue identificada como Karla Nahir Naomi Robles. Ante este hecho, su ex pareja, Diego Zerda, de 33 años, fue detenido e imputado por instigación al suicidio y por amenazas contra el hermano de la víctima.

El suceso ocurrió en una vivienda sobre calle Congreso al 2700, alrededor de las 3.20 del viernes. En tanto que la transmisión en TikTok dura poco más de un minuto y forma parte del material incorporado a la causa. Además del video, los investigadores secuestraron un audio con amenazas enviado al hermano de Karla y capturas de pantalla de conversaciones.

La detención de Zerda fue ordenada por la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, a cargo del fiscal Pedro Gallo. Según el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio, la aprehensión se produjo luego de que Zerda ingresara al Hospital Obarrio para tratamiento psiquiátrico y recibiera medicación en relación con un diagnóstico sobre adicciones.

Un perito médico del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales evaluó al imputado y concluyó que tiene capacidad para comprender sus actos y dirigir sus acciones.

En la audiencia de imputación, el Ministerio Público Fiscal presentó declaraciones de tres amigas que presenciaron la transmisión y aportaron datos sobre el tratamiento psicológico al que se sometía Karla y sobre amenazas que ella mencionó, incluidas supuestas amenazas de brujería. El expediente incluye además una acusación que sostiene que, desde 2022, Zerda ejerció violencia física y psicológica durante la relación de pareja, que duró cinco años.

La acusación reproduce mensajes que, según la fiscalía, Zerda le dirigía a Karla, entre ellos frases en las que la instaba a quitarse la vida y advertencias sobre daño a su familia si no volvía con él. En el expediente figura también un audio enviado a las 4.17, minutos después del hecho, en el que Zerda advierte al hermano de la víctima con frases que, según la fiscalía, constituyen amenazas.

LE PUEDE INTERESAR

La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo

El juez que intervino en la causa ordenó prisión por dos meses para Zerda, y dispuso que la medida quede a disposición del Juzgado de Familia que tramita un proceso civil relacionado. La investigación continuará con peritajes de tres teléfonos celulares, pedidos de información a TikTok y Meta y entrevistas a familiares y allegados de la víctima.

La madre de Karla, Mirta Robles, declaró ante medios que su hija realizó seis denuncias y que ella realizó dos denuncias adicionales, y sostuvo que esas gestiones no recibieron medidas de protección efectivas. Mirta contó que pidió intervención en distintas oportunidades y solicitó a la Justicia custodia para su familia por temor a represalias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

En fotos | La Plata se vistió "de terror" para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

Más tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia

Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro
Últimas noticias de Información General

De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa

La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween

Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Día Mundial del Veganismo: mitos y nuevos hábitos de consumo en cosmética
Policiales
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública
Asaltan y matan a golpes a una jubilada en su casa
Otro motochorro preso por el crimen de 10 y 63
Le robaron todo lo que juntó en años de trabajo
Espectáculos
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
Un viaje visual inolvidable llega a la Ciudad
Yuyito vivió un fuerte cruce en vivo “Tratemos de no ser desubicados”
Lourdes volvió a cantar tras la grave situación con su ex
Agenda
La Ciudad
Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?
Con la boleta de octubre, subas en la luz y el gas
Nuevo aumento en el precio del combustible
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
Alerta por leptospirosis: una muerte en Punta Lara
Deportes
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO
Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?
Aldosivi se juega otra final para seguir en la “A”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla