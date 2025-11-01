En el marco del intercambio educativo y cultural con el Lycée Saint-Étienne de Cahors, la delegación del Colegio Emanuel de Lisandro Olmos ya se encuentra en Francia y comenzó su recorrido con una visita muy especial a la Casa Museo del General José de San Martín.

El encuentro tuvo lugar el 31 de octubre, cuando los estudiantes fueron recibidos por el Granadero Rubén Torres, actual conservador de la histórica residencia, quien los guió por las instalaciones y compartió con ellos un recorrido biográfico por la vida y obra del Libertador.

Durante la visita, los alumnos pudieron conocer en detalle el legado de San Martín y su vínculo con Francia, país donde pasó sus últimos años. La experiencia fue descripta como profundamente emotiva, tanto por los jóvenes como por los docentes que integran la comitiva, al poder conectar los valores patrios con una vivencia internacional.

Esta visita exclusiva forma parte de la agenda cultural y educativa que el grupo realiza en el país europeo, antes de arribar a la ciudad de Cahors, donde se concretará la experiencia de inmersión académica junto a sus pares franceses, fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambas instituciones.

Desde la institución platense destacaron que el paso por la Casa Museo permitió reflexionar sobre el legado sanmartiniano y reafirmar los valores de libertad, democracia y unión entre los pueblos, principios que el Colegio Emanuel promueve a lo largo de toda su formación.

“Dejamos expresados nuestros deseos de libertad por siempre para nuestra Nación y el profundo respeto a los hombres y mujeres que acompañaron el sueño libertador de San Martín”, expresaron desde la delegación educativa.

Con esta visita, el grupo dio inicio formal al itinerario en suelo francés, que incluirá diversas actividades pedagógicas, culturales y de intercambio institucional durante las próximas semanas.