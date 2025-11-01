VIDEO.-Las motos siguen fuera de control en La Plata: otra caravana masiva, a contramano y con mucho ruido
VIDEO.-Las motos siguen fuera de control en La Plata: otra caravana masiva, a contramano y con mucho ruido
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
Habilitan espacio de consulta ciudadana en La Plata por el Plan de Ordenamiento Territorial
¡Pedilo desde hoy! Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina
Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
Alumnos del Colegio Emanuel de La Plata llegaron a Francia y visitaron la Casa Museo de San Martín
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el marco del intercambio educativo y cultural con el Lycée Saint-Étienne de Cahors, la delegación del Colegio Emanuel de Lisandro Olmos ya se encuentra en Francia y comenzó su recorrido con una visita muy especial a la Casa Museo del General José de San Martín.
El encuentro tuvo lugar el 31 de octubre, cuando los estudiantes fueron recibidos por el Granadero Rubén Torres, actual conservador de la histórica residencia, quien los guió por las instalaciones y compartió con ellos un recorrido biográfico por la vida y obra del Libertador.
Durante la visita, los alumnos pudieron conocer en detalle el legado de San Martín y su vínculo con Francia, país donde pasó sus últimos años. La experiencia fue descripta como profundamente emotiva, tanto por los jóvenes como por los docentes que integran la comitiva, al poder conectar los valores patrios con una vivencia internacional.
Esta visita exclusiva forma parte de la agenda cultural y educativa que el grupo realiza en el país europeo, antes de arribar a la ciudad de Cahors, donde se concretará la experiencia de inmersión académica junto a sus pares franceses, fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambas instituciones.
Desde la institución platense destacaron que el paso por la Casa Museo permitió reflexionar sobre el legado sanmartiniano y reafirmar los valores de libertad, democracia y unión entre los pueblos, principios que el Colegio Emanuel promueve a lo largo de toda su formación.
“Dejamos expresados nuestros deseos de libertad por siempre para nuestra Nación y el profundo respeto a los hombres y mujeres que acompañaron el sueño libertador de San Martín”, expresaron desde la delegación educativa.
Con esta visita, el grupo dio inicio formal al itinerario en suelo francés, que incluirá diversas actividades pedagógicas, culturales y de intercambio institucional durante las próximas semanas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí