VIDEO.-Las motos siguen fuera de control en La Plata: otra caravana masiva, a contramano y con mucho ruido 

Vecinos de distintos puntos de La Plata denunciaron una caravana de motos que circuló en contramano y a alta velocidad durante la madrugada de este sábado 1° de noviembre, generando preocupación y malestar por las maniobras temerarias y los ruidos que se escucharon en varias zonas de la ciudad.

De acuerdo con los testimonios, el grupo fue visto por Avenida 32 y también en las inmediaciones del Parque Alberti, en el cruce de 25 y 38, donde varios automovilistas advirtieron la peligrosidad de la situación. “Iban en grupo, haciendo ruido con los escapes y algunos sin casco. Pasaban los semáforos en rojo y contra el tránsito”, relató una vecina que captó parte de la secuencia desde su balcón.

Videos y publicaciones en redes sociales mostraron a decenas de motociclistas circulando en contramano, algunos realizando piruetas y otros con acompañantes, sin medidas de seguridad. El episodio se prolongó por varios minutos y provocó múltiples llamados de alerta al 911.

En tanto, según se supo la caravana que comenzó en La Plata, recorrió la Autopista La Plata - Buenos Aires, la Autovía 2, la rotonda de Alpargatas, el Camino Belgrano, Camino Centenario y hasta llegaron al Obelisco de Buenos Aires sobre la avenida 9 de Julio.

Los vecinos pidieron mayores controles de tránsito y presencia policial en los principales accesos y avenidas de la ciudad, ante la repetición de este tipo de conductas durante los fines de semana. “No es la primera vez que pasa. Se juntan, aceleran y hacen ruido hasta la madrugada. Es un peligro para ellos y para todos los que circulan”, añadió otro testigo de la zona.

Desde la Secretaría de Seguridad municipal indicaron que se están analizando los registros fílmicos y las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para identificar a los responsables. Además, remarcaron que se reforzarán los operativos nocturnos en distintos corredores viales de la ciudad.

El hecho volvió a poner en agenda el reclamo vecinal por controles más estrictos sobre las motos que circulan sin patente, casco o documentación, así como el pedido de sanciones más severas ante maniobras peligrosas y el uso de caños de escape libre.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO QUE QUEDÓ FILMADO POR LOS VECINOS