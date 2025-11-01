Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Tras la derrota electoral del domingo

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof

La expresidenta lo responsabilizó del derrape nacional del PJ y el Gobernador fue respaldado por sus intendentes. Aparece un debate clave que frena la posible ruptura

Kicillof juntó a los intendentes de su espacio en parque pereyra luego de que cristina pateara el tablero con críticas al gobernador/PBA

1 de Noviembre de 2025 | 03:17
Edición impresa

Hubo críticas por la carta de Cristina Kirchner en la que responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por la derrota electoral del peronismo. Sin embargo, pese a que la mayoría del kicillofismo se va convenciendo de que parece no haber marcha atrás y que la ruptura con el kirchnerismo duro está a la vuelta de la esquina, no se adoptó ninguna decisión en ese sentido.

Kicillof reunió ayer por la tarde a funcionarios y cerca de 40 intendentes en la casona que el ministerio de Desarrollo Agrario ocupa en el Parque Pereyra. El encuentro había sido convocado antes de que estallara la bomba con forma de misiva que difundió la presidenta del PJ nacional. La respuesta de los alcaldes fue un fuerte respaldo al desdoblamiento electoral que propuso el Gobernador, eje de los cuestionamientos del kirchnerismo duro y La Cámpora que incluyó críticas, algunas fuertes, a la carta de la expresidenta (ver pág. 5)

La conclusión fue que el desdoblamiento que derivó en las elecciones del 7 de septiembre fue “muy positivo” porque “el resultado permitió que se gane en 107 municipios de 135”.

“Se ganaron 34 bancas de legisladores provinciales, entre senadores y diputados, sobre un total de 69”, sostuvo el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, al abandonar la reunión.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que Kicillof “pidió a los ministros y los intendentes que no nos enredemos en ninguna discusión interna”, al afirmar que “tenemos solo un adversario que es el presidente y sus políticas, y ahora se sumó un adversario más potente que es (Donald) Trump”.

También sostuvo que en la reunión “se trataron los lineamientos generales del Presupuesto y la necesidad que tiene la Provincia luego de dos años sin esa herramienta, sin ley de financiamiento ni ley fiscal impositiva. La Provincia tiene la necesidad de contar con estos instrumentos para llevar adelante sus políticas”, añadió.

Ese debate es clave. Si La Cámpora pone obstáculos a su aprobación, podría terminar siendo el punto de ruptura definitiva con el kicillofismo. Por eso Kicillof prevé el lunes hacer una apuesta fuerte: presentar el proyecto rodeado de los intendentes que estuvieron ayer y le expresaron su apoyo (ver aparte). Una forma de presionar para que le den vía libre a una herramienta clave para su administración con la que no contó este año.

El tenor de la carta de Cristina generó un tembladeral, aún cuando desde el entorno de Kicillof buscaron bajarle el tono del impacto. “Repite los argumentos amañados que desde ese sector se están tratando de instalar desde el domingo pasado”. Y añadieron que los argumentos “son desmentidos por la realidad, ya que la estrategia de septiembre funcionó y la de octubre no”, estimaron. Así, buscaron devolverle la pelota al kirchnerismo: el armado de la lista de diputados nacionales estuvo a cargo de la expresidenta.

No sólo el sector más cercano a Kicillof expresó su malestar con la carta de CFK. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, también planteó su malestar. “El día de la elección sobresalieron los figurones y quedamos relegados quienes justamente tenemos el cuerpo día a día en los territorios. Todo lo contrario ocurrió en septiembre”, dijo el alcalde que no integra el Movimiento Derecho al Futuro.

Pese a la tensión, el Gobernador prefirió no devolver palo por palo las críticas de Cristina. Kicillof está enfocado en garantizar la gobernabilidad, de ahí la insistencia por el Presupuesto. Por eso también quedó al margen el debate por el PJ bonaerense sobre el que varios intendentes quieren avanzar.

 

