Policiales

Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata

Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
1 de Noviembre de 2025 | 12:02

Escuchar esta nota

Un momento de desesperación se vivió en la noche del viernes en Villa Elvira, cuando una beba de un año comenzó a ahogarse en su casa de 6 y 620. Gracias a la rápida intervención de dos policías, la pequeña logró ser reanimada y se encuentra fuera de peligro.

Todo ocurrió cuando un llamado al 911 alertó sobre una menor con dificultad para respirar. De inmediato, las oficiales Belén Nilson (Sargento) y Agustina Núñez (Oficial) se dirigieron al lugar, donde fueron recibidas por el padre de la niña, Gabriel Benoy Cruz, quien relató que su hija Katherine Roma Cruz se había desvanecido mientras dormía.

Sin perder tiempo, las uniformadas tomaron a la bebé en brazos y comenzaron a realizarle maniobras de Heimlich y reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras lograr que recuperara parcialmente la respiración, la trasladaron de urgencia en el móvil policial hasta el Hospital San Martín, continuando con las maniobras durante el trayecto.

Los médicos de guardia lograron estabilizarla y, posteriormente, fue derivada al Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde permanece en buen estado general.

“El tiempo fue clave, actuaron en segundos y le salvaron la vida”, expresó un familiar conmovido por el accionar policial.

Desde el Comando de Patrullas La Plata destacaron la valentía y el compromiso de las agentes, quienes demostraron la importancia de la capacitación en primeros auxilios dentro de las fuerzas de seguridad.

Gracias a esa reacción inmediata, una historia que pudo haber terminado en tragedia tuvo un final esperanzador.

