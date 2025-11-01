VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo
VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo
Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
Habilitan espacio de consulta ciudadana en La Plata por el Plan de Ordenamiento Territorial
¡Pedilo desde hoy! Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina
Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
Alumnos del Colegio Emanuel de La Plata llegaron a Francia y visitaron la Casa Museo de San Martín
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo accidente de tránsito se registró este sábado al mediodía en pleno centro de La Plata. El siniestro ocurrió en la esquina de calles 4 y 46, donde una motocicleta colisionó con una camioneta, y como resultado del impacto una persona debió ser asistida por personal médico.
Según testigos, el motociclista circulaba por calle 46 cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra una camioneta Chevrolet S10 que transitaba por la calle 4. Producto del choque, el conductor del rodado menor cayó al pavimento y sufrió golpes que motivaron la intervención de una ambulancia del SAME La Plata.
En el lugar trabajaron agentes de la Policía Bonaerense, personal de Control Urbano y el servicio de emergencias, que asistió a la víctima en plena calzada antes de su traslado para una mejor evaluación médica.
La zona permaneció parcialmente cortada durante varios minutos, lo que generó demoras en el tránsito vehicular mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.
Vecinos del sector señalaron que los accidentes en ese cruce son frecuentes, principalmente por la alta circulación vehicular y la falta de respeto a las prioridades de paso.
Afortunadamente, el siniestro no dejó víctimas de gravedad, aunque volvió a encender las alarmas por la necesidad de mayores medidas de prevención vial en el casco urbano platense.
VIDEO: ASÍ FUE EL CHOQUE EN LA PLATA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí