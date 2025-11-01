VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata

Un nuevo accidente de tránsito se registró este sábado al mediodía en pleno centro de La Plata. El siniestro ocurrió en la esquina de calles 4 y 46, donde una motocicleta colisionó con una camioneta, y como resultado del impacto una persona debió ser asistida por personal médico.

Según testigos, el motociclista circulaba por calle 46 cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra una camioneta Chevrolet S10 que transitaba por la calle 4. Producto del choque, el conductor del rodado menor cayó al pavimento y sufrió golpes que motivaron la intervención de una ambulancia del SAME La Plata.

En el lugar trabajaron agentes de la Policía Bonaerense, personal de Control Urbano y el servicio de emergencias, que asistió a la víctima en plena calzada antes de su traslado para una mejor evaluación médica.

La zona permaneció parcialmente cortada durante varios minutos, lo que generó demoras en el tránsito vehicular mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.

Vecinos del sector señalaron que los accidentes en ese cruce son frecuentes, principalmente por la alta circulación vehicular y la falta de respeto a las prioridades de paso.

Afortunadamente, el siniestro no dejó víctimas de gravedad, aunque volvió a encender las alarmas por la necesidad de mayores medidas de prevención vial en el casco urbano platense.

VIDEO: ASÍ FUE EL CHOQUE EN LA PLATA