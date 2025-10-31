Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

La Oficina del Presidente informó hoy que Javier Milei le aceptó la renuncia al Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros y, en su lugar, nombró a Manuel Adorni.

El Presidente agradeció a Francos por “su servicio a la Patria durante los últimos dos años, etapa signada por profundas reformas y un estrecho diálogo con diversas fuerzas políticas que permitió aprobar iniciativas como la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia, entre otras.

Milei remarcó que Francos fue fundamental para el avance de las reformas impulsadas en los primeros dos años de gestión y sostuvo que “la Nación estará siempre en deuda con él”.

A partir del lunes, el lugar de Francos será ocupado por Manuel Adorni, tal cómo anticipó la agencia Noticias Argentinas.

Según destacaron, la decisión responde al resultado de las elecciones y la necesidad de renovar el diálogo político en esta segunda etapa de gobierno, que comenzará formalmente el 10 de diciembre y estará enfocada en las reformas estructurales que el país demanda.

La renuncia de Guillermo Francos

El Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, presentó este viernes su renuncia al presidente Javier Milei. Lo hizo a través de una carta publicada en su cuenta de X (ex Twitter), en la que agradeció la oportunidad de haber formado parte del gobierno y expresó su apoyo al mandatario.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros”, escribió Francos en el mensaje.

En el texto, el funcionario destacó su paso por la gestión y mencionó que tanto su primer acto como ministro del Interior como su último como jefe de Gabinete fueron reuniones con gobernadores para promover el diálogo y los consensos.

“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”, señaló.

Francos concluyó su carta afirmando que el presidente “siempre podrá contar” con él y le deseó “el mayor de los éxitos” en la nueva etapa de gobierno que se abre tras las elecciones nacionales del 26 de octubre.

También se fue Catalán, ministro del Interior

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentó su renuncia esta noche en linea con la salida de Guillermo Francos.

Así lo confirmo el funcionario en sus redes sociales y agradeció al presidente Javier Milei.