Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Cambios de Gabinete: renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

Cambios de Gabinete: renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni
31 de Octubre de 2025 | 21:19

Escuchar esta nota

La Oficina del Presidente informó hoy que Javier Milei le aceptó la renuncia al Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros y, en su lugar, nombró a Manuel Adorni.

El Presidente agradeció a Francos por “su servicio a la Patria durante los últimos dos años, etapa signada por profundas reformas y un estrecho diálogo con diversas fuerzas políticas que permitió aprobar iniciativas como la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia, entre otras.

Milei remarcó que Francos fue fundamental para el avance de las reformas impulsadas en los primeros dos años de gestión y sostuvo que “la Nación estará siempre en deuda con él”.

A partir del lunes, el lugar de Francos será ocupado por Manuel Adorni, tal cómo anticipó la agencia Noticias Argentinas.

Según destacaron, la decisión responde al resultado de las elecciones y la necesidad de renovar el diálogo político en esta segunda etapa de gobierno, que comenzará formalmente el 10 de diciembre y estará enfocada en las reformas estructurales que el país demanda.

La renuncia de Guillermo Francos

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia Federal de La Plata confirmó la cautelar que frena la privatización del Banco Nación

LE PUEDE INTERESAR

Se rompe el bloque de diputados del PRO: el bullrichismo, con Arabia a la cabeza se suma a LLA

El Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, presentó este viernes su renuncia al presidente Javier Milei. Lo hizo a través de una carta publicada en su cuenta de X (ex Twitter), en la que agradeció la oportunidad de haber formado parte del gobierno y expresó su apoyo al mandatario.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros”, escribió Francos en el mensaje.

En el texto, el funcionario destacó su paso por la gestión y mencionó que tanto su primer acto como ministro del Interior como su último como jefe de Gabinete fueron reuniones con gobernadores para promover el diálogo y los consensos.

“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”, señaló.

Francos concluyó su carta afirmando que el presidente “siempre podrá contar” con él y le deseó “el mayor de los éxitos” en la nueva etapa de gobierno que se abre tras las elecciones nacionales del 26 de octubre.

También se fue Catalán, ministro del Interior

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentó su renuncia esta noche en linea con la salida de Guillermo Francos.

Así lo confirmo el funcionario en sus redes sociales y agradeció al presidente Javier Milei.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

En fotos | La Plata se vistió "de terror" para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes

Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral

Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"

De quinteros a verduleros: bolivianos al mando del rubro que explotó en La Plata

Amplia agenda platense para celebrar Halloween

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!
Últimas noticias de Política y Economía

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

La Justicia Federal de La Plata confirmó la cautelar que frena la privatización del Banco Nación

Se rompe el bloque de diputados del PRO: el bullrichismo, con Arabia a la cabeza se suma a LLA

Transporte, alquileres, tarifas y servicios: uno por uno, los aumentos de noviembre
Policiales
Tragedia en la Ruta 12: choque frontal entre dos pickups dejó cuatro muertos
Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en La Plata
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: el conductor de la Ranger reconoció su responsabilidad
Espectáculos
"Revisión exhaustiva": ¿Demoraron a Tamara Pettinatto y su pareja en el aeropuerto de Miami?
Nelson Castro habló por primera vez de su sexualidad: "Lo diría"
Quién es Meri Deal, el nuevo amor de Franco Colapinto
"Te usé para vengarme de...": Yanina Latorre le dijo la verdad a Fede Bal
Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja
Información General
Día Mundial del Veganismo: mitos y nuevos hábitos de consumo en cosmética
Cambio climático: crecen 23% las muertes por calor
La Estación Espacial Internacional cumple 25 años
La deforestación de la Amazonía se redujo 11%
Los números de la suerte del viernes 31 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
El Pincha recibe al Xeneize: ¿Domínguez repite equipo?
El Lobo al Monumental: Zaniratto probó con Piedrahíya por Pata Castro
Galperín llega al fútbol argentino: anunciaron oficialmente el acuerdo con AFA
Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla