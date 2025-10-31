Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

Elecciones de profesores en la UNLP y nuevos directores en los Colegios: los resultados finales y el cambio en Medicina
El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes
Transporte, alquileres, tarifas y servicios: uno por uno, los aumentos de noviembre
Confirman la muerte de un hombre por Leptospirosis en la Región
Más de la mitad de los niños de barrios vulnerables de La Plata se ven afectados por parásitos intestinales
El Lobo al Monumental: Zaniratto probó con Piedrahíya por Pata Castro
En fotos | La Plata se vistió "de terror" para celebrar Halloween
Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar
"Revisión exhaustiva": ¿Demoraron a Tamara Pettinatto y su pareja en el aeropuerto de Miami?
República de los Niños: los precios que podrían costar el tren, el barquito y el estacionamiento
Galperín llega al fútbol argentino: anunciaron oficialmente el acuerdo con AFA
Tragedia en la Ruta 12: choque frontal entre dos pickups dejó cuatro muertos
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
"Te usé para vengarme de...": Yanina Latorre le dijo la verdad a Fede Bal
Nelson Castro habló por primera vez de su sexualidad: "Lo diría"
Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
Una nena de La Plata murió por tos convulsa y hay alerta sanitaria en la Provincia por otros casos fatales
En Provincia y La Plata: actualizaron los cuadros tarifarios de luz y gas
Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral
La agenda más completa para el fin de semana en La Plata: teatro, música, cine y baile
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
La comunidad peruana de La Plata festejará el Inti Raymi en Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Oficina del Presidente informó hoy que Javier Milei le aceptó la renuncia al Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros y, en su lugar, nombró a Manuel Adorni.
El Presidente agradeció a Francos por “su servicio a la Patria durante los últimos dos años, etapa signada por profundas reformas y un estrecho diálogo con diversas fuerzas políticas que permitió aprobar iniciativas como la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia, entre otras.
Milei remarcó que Francos fue fundamental para el avance de las reformas impulsadas en los primeros dos años de gestión y sostuvo que “la Nación estará siempre en deuda con él”.
A partir del lunes, el lugar de Francos será ocupado por Manuel Adorni, tal cómo anticipó la agencia Noticias Argentinas.
Según destacaron, la decisión responde al resultado de las elecciones y la necesidad de renovar el diálogo político en esta segunda etapa de gobierno, que comenzará formalmente el 10 de diciembre y estará enfocada en las reformas estructurales que el país demanda.
La renuncia de Guillermo Francos
LE PUEDE INTERESAR
La Justicia Federal de La Plata confirmó la cautelar que frena la privatización del Banco Nación
El Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, presentó este viernes su renuncia al presidente Javier Milei. Lo hizo a través de una carta publicada en su cuenta de X (ex Twitter), en la que agradeció la oportunidad de haber formado parte del gobierno y expresó su apoyo al mandatario.
“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros”, escribió Francos en el mensaje.
En el texto, el funcionario destacó su paso por la gestión y mencionó que tanto su primer acto como ministro del Interior como su último como jefe de Gabinete fueron reuniones con gobernadores para promover el diálogo y los consensos.
“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”, señaló.
Francos concluyó su carta afirmando que el presidente “siempre podrá contar” con él y le deseó “el mayor de los éxitos” en la nueva etapa de gobierno que se abre tras las elecciones nacionales del 26 de octubre.
También se fue Catalán, ministro del Interior
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentó su renuncia esta noche en linea con la salida de Guillermo Francos.
Así lo confirmo el funcionario en sus redes sociales y agradeció al presidente Javier Milei.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí