Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?

El tiempo se presenta este sábado en La Plata con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima 26, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el domingo se espera chaparrones desde la madrugada hasta la tarde, con cielo parcialmente nublado hacia la noche, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 16 y 24 grados.

En tanto que el lunes se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 15 grados y máxima de 27, de acuerdo con los reportes del SMN.