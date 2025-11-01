Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?

VIDEO.-Las motos siguen fuera de control en La Plata: otra caravana masiva, a contramano y con mucho ruido
El tiempo se presenta este sábado en La Plata con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima 26, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el domingo se espera chaparrones desde la madrugada hasta la tarde, con cielo parcialmente nublado hacia la noche, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 16 y 24 grados.
En tanto que el lunes se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 15 grados y máxima de 27, de acuerdo con los reportes del SMN.
