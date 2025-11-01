En medio de los cambios, Milei se reunió con Macri

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
El encuentro comenzó antes de las 20, se extendió por más de dos horas y finalizó minutos luego de la renuncia de Francos
Minutos después de conocerse la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, finalizó la reunión entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri en la residencia de Olivos. El encuentro de anoche, que había comenzado antes de las 20 y se extendió por más de dos horas, coincidió con la difusión pública de la dimisión de Francos, ocurrida mientras ambos dirigentes cenaban en la residencia oficial.
La reunión había sido programada días atrás, luego de que Milei invitara a Macri a Olivos tras intercambiar mensajes y saludos por el resultado de las elecciones nacionales. Según fuentes cercanas al expresidente, el objetivo del encuentro era conversar sobre la marcha del Gobierno y los posibles cambios en el Gabinete. En sus anteriores reuniones, Macri había sugerido al Presidente realizar modificaciones en el equipo de gobierno e incluso le había mencionado el nombre de Javier Iguacel para el área de Vialidad.
Desde el entorno del fundador del PRO señalaron que la intención de Macri era transmitir su evaluación sobre la gestión y escuchar la visión de Milei. Pese al acercamiento político, Macri aclaró en los últimos días que su partido presentará un candidato propio para las elecciones presidenciales de 2027 y que el PRO mantiene su estructura activa.
Antes del encuentro, Macri había hecho comentarios sobre la relación con el mandatario durante un evento en Chile. Relató que volvería a compartir una comida con Milei y que el Presidente aceptaba escuchar sus observaciones, en el marco de un vínculo de diálogo político que se mantiene desde los comicios.
La dimisión de Francos se produjo en ese contexto. Según fuentes oficiales, el funcionario había solicitado una reunión previa con el Presidente para definir su continuidad, ante las versiones que lo ubicaban fuera del Gabinete. Su salida se concretó mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que presentó su renuncia al cargo de jefe de Gabinete “para que el Presidente pueda afrontar sin condicionamientos la nueva etapa de gobierno iniciada tras las elecciones nacionales del 26 de octubre”.
Pocos minutos después del anuncio, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial aceptando la renuncia de Francos y designando como nuevo jefe de Gabinete al vocero y legislador electo Manuel Adorni (ver pág. 6).
La renuncia de Francos fue seguida por la de Lisandro Catalán, ministro del Interior y colaborador cercano del ahora exjefe de Gabinete, quien también dejó su cargo (ver pág. 6). Ambos movimientos se produjeron mientras se desarrollaba la reunión entre Milei y Macri en Olivos, en medio de la reconfiguración del equipo de gobierno tras las elecciones.
