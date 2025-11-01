VIDEO.-Las motos siguen fuera de control en La Plata: otra caravana masiva, a contramano y con mucho ruido
VIDEO.-Las motos siguen fuera de control en La Plata: otra caravana masiva, a contramano y con mucho ruido
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
Habilitan espacio de consulta ciudadana en La Plata por el Plan de Ordenamiento Territorial
¡Pedilo desde hoy! Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina
Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
Alumnos del Colegio Emanuel de La Plata llegaron a Francia y visitaron la Casa Museo de San Martín
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
Vecinos de la zona oeste de La Plata denuncian abandono de la avenida 60: “Esto se convirtió en el Dakar platense”
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna
Liga Profesional Argentina
14:45 Aldosivi │ Independiente Rivadavia de Mendoza TNT SPORTS
16:00 Barracas Central │ Argentinos Jrs. ESPN PREMIUM
18:00 Vélez │ Talleres TNT SPORTS
Liga de España
10:00 Villarreal │ Rayo Vallecano DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
12:15 Atlético de Madrid │ Sevilla DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
14:30 Real Sociedad │ Athletic de Bilbao DSPORTS / DGO
17:00 Real Madrid │ Valencia DSPORTS / DGO
Bundesliga de Alemania
11:30 Mainz 05 │ Werder Bremen DISNEY + PREMIUM
11:30 Heidenheim 1846 │ Eintracht Frankfurt DISNEY + PREMIUM
11:30 Union Berlin │ Freiburg DISNEY + PREMIUM
11:30 St. Pauli │ Borussia Monchengladbach DISNEY + PREMIUM
11:30 RB Leipzig │ Stuttgart DISNEY + PREMIUM
14:30 Bayern Múnich │ Bayer Leverkusen DISNEY + PREMIUM WTA Finals
12:00 Riyadh: Día 1 DISNEY + PREMIUM Premier League
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
12:00 Crystal Palace │ Brentford DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
12:00 Brighton │ Leeds United DISNEY + PREMIUM
12:00 Burnley │ Arsenal DISNEY + PREMIUM
12:00 Fulham │ Wolverhampton DISNEY + PREMIUM
12:00 Nottingham Forest │ Manchester United DISNEY + PREMIUM
14:30 Tottenham │ Chelsea DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Liverpool │ Aston Villa DGO DISNEY + PREMIUM ESPN Ligue 1 de Francia
13:00 PSG │ Niza DISNEY + PREMIUM ESPN 4
15:00 Monaco │ París FC DISNEY + PREMIUM ESPN 4
Primera Nacional
13:45 Reducido: Atlanta (0) │ Deportivo Morón (1) TYC SPORTS
Serie A de Italia
08:30 Parma │ Napoli DSPORTS / DGO
11:00 Udinese │ Atalanta DISNEY + PREMIUM
14:00 Napoli │ Como DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
16:45 Cremonese │ Juventus DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
ATP Masters 1000 - París
10:30 Semifinal DISNEY + PREMIUM ESPN 2
13:00 Semifinal DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Primera B Metropolitana
13:00 San Martín Burzaco │ Villa San Carlos TYC SPORTS PLAY
13:00 Villa Dalmine │ Brown de Adrogué TYC SPORTS PLAY
13:00 Flandria │ Acassuso TYC SPORTS PLAY
13:00 CA Fenix │ Excursionistas TYC SPORTS PLAY
13:00 Deportivo Lafere │ Midland
TYC SPORTS
13:00 Liniers │ Sportivo Italiano
TYC SPORTS PLAY
13:00 Comunicaciones │ UAI Urquiza TYC SPORTS
13:00 Deportivo Armenio │ Real Pilar DSPORTS / DGO
13:00 Argentino Quilmes │ Argentino Merlo TYC SPORTS PLAY
13:00 Sacachispas │ Sportivo Dock Sud TYC SPORTS PLAY
NBA
23:00 Dallas Mavericks │ Detroit Pistons DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Liga Nacional
11:30 Independiente (Oliva) │ Oberá TYC SPORTS Eredivisie de Países Bajos
12:30 Ajax │ SC Heerenveen DISNEY + PREMIUM
16:00 Feyenoord │ Volendam DISNEY + PREMIUM
UFC
17:00 Preliminares DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
20:00 Steve Garcia │ David Onama DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
Bundesliga 2
09:00 Karlsruher │ Schalke 04 FOX SPORTS
EFL Championship
09:30 Leicester │ Blackburn Rovers DISNEY + PREMIUM
12:00 Queens Park Rangers │ Ipswich Town FOX SPORTS
Segunda división de España
12:15 Cultural Leonesa │ Mirandés DSPORTS / DGO
14:30 Albacete │ Huesca DSPORTS / DGO
17:00 Almería │ Eibar DSPORTS / DGO
Top 14 de Francia
10:30 Toulon │ Lyon DISNEY + PREMIUM
ESPN 4 Superliga Inglesa Femenina
10:00 Chelsea │ London City Lionesses DISNEY + PREMIUM
Premier Padel
11:30 Finales DISNEY + PREMIUM Amistoso
12:00 Inglaterra │ Australia DISNEY + PREMIUM
13:00 Sudáfrica │ Japón DISNEY + PREMIUM
14:30 Escocia │ Estados Unidos DISNEY + PREMIUM
16:00 Irlanda │ Nueva Zelanda DISNEY + PREMIUM
Top 10 A de Córdoba
12:30 Tala │ Universitario DSPORTS 2 / DGO
14:45 Jockey Córdoba │ Córdoba Athletic DSPORTS 2 / DGO Mundial Femenino Sub-17
12:30 Brasil │ Canadá DSPORTS / DGO
16:00 Corea del Sur │ Japón DSPORTS / DGO
Longines Global Champions Tour
12:50 Riyadh: Grand Prix DSPORTS + / DGO
Liga ACB
15:00 Unicaja │ Girona FOX SPORTS 3
Torneo Regional del NOA
16:00 Natación y Gimnasia │ Tucumán Lawn Tennis DSPORTS + / DGO
18:00 Tucumán Rugby │ Universitario DSPORTS + / DGO
Liga Italiana de Voley
16:30 Femenino: Bergamo │ Conegliano DSPORTS / DGO
Torneo Federal A
16:30 Revalida: Argentino Monte Maíz (0) │ Douglas Haig (2) Torneo Regional del Litoral
16:45 Estudiantes de Paraná │ Duendes DSPORTS 2 / DGO
19:15 Jockey Club │ GImansia y Esgrima DSPORTS 2 / DGO
Torneo de la URBA
16:45 Newman │ SIC DISNEY + PREMIUM ESPN 2 MLB (Major League Baseball)
21:00 Los Angeles Dodgers │ Toronto Blue Jays ESPN 2
Boxeo
22:30 Leandro Blanc │ Joel Contreras TYC SPORTS
