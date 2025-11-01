Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV

Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
1 de Noviembre de 2025 | 07:53

Escuchar esta nota

Liga Profesional Argentina 

14:45 Aldosivi │ Independiente Rivadavia de Mendoza TNT SPORTS
16:00 Barracas Central │ Argentinos Jrs. ESPN PREMIUM
18:00 Vélez │ Talleres TNT SPORTS

Liga de España

10:00 Villarreal │ Rayo Vallecano DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
12:15 Atlético de Madrid │ Sevilla DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 
14:30 Real Sociedad │ Athletic de Bilbao DSPORTS / DGO
17:00 Real Madrid │ Valencia DSPORTS / DGO

Bundesliga de Alemania

11:30 Mainz 05 │ Werder Bremen DISNEY + PREMIUM
11:30 Heidenheim 1846 │ Eintracht Frankfurt DISNEY + PREMIUM
11:30 Union Berlin │ Freiburg DISNEY + PREMIUM
11:30 St. Pauli │ Borussia Monchengladbach DISNEY + PREMIUM
11:30 RB Leipzig │ Stuttgart DISNEY + PREMIUM
14:30 Bayern Múnich │ Bayer Leverkusen DISNEY + PREMIUM WTA Finals
12:00 Riyadh: Día 1  DISNEY + PREMIUM Premier League

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

12:00 Crystal Palace │ Brentford DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
12:00 Brighton │ Leeds United DISNEY + PREMIUM
12:00 Burnley │ Arsenal DISNEY + PREMIUM
12:00 Fulham │ Wolverhampton DISNEY + PREMIUM
12:00 Nottingham Forest │ Manchester United DISNEY + PREMIUM
14:30 Tottenham │ Chelsea DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Liverpool │ Aston Villa DGO DISNEY + PREMIUM ESPN Ligue 1 de Francia
13:00 PSG │ Niza DISNEY + PREMIUM ESPN 4
15:00 Monaco │ París FC DISNEY + PREMIUM ESPN 4

Primera Nacional

13:45 Reducido: Atlanta (0) │ Deportivo Morón (1) TYC SPORTS

Serie A de Italia

08:30 Parma │ Napoli DSPORTS / DGO 
11:00 Udinese │ Atalanta DISNEY + PREMIUM
14:00 Napoli │ Como DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
16:45 Cremonese │ Juventus DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3

ATP Masters 1000 - París

10:30 Semifinal DISNEY + PREMIUM ESPN 2
13:00 Semifinal DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Primera B Metropolitana

13:00 San Martín Burzaco │ Villa San Carlos TYC SPORTS PLAY
13:00 Villa Dalmine │ Brown de Adrogué TYC SPORTS PLAY
13:00 Flandria │ Acassuso TYC SPORTS PLAY
13:00 CA Fenix │ Excursionistas TYC SPORTS PLAY
13:00 Deportivo Lafere │ Midland

TYC SPORTS

13:00 Liniers │ Sportivo Italiano 

TYC SPORTS PLAY

13:00 Comunicaciones │ UAI Urquiza TYC SPORTS
13:00 Deportivo Armenio │ Real Pilar DSPORTS / DGO
13:00 Argentino Quilmes │ Argentino Merlo TYC SPORTS PLAY
13:00 Sacachispas │ Sportivo Dock Sud TYC SPORTS PLAY

NBA

23:00 Dallas Mavericks │ Detroit Pistons DISNEY + PREMIUM ESPN 3

Liga Nacional

11:30 Independiente (Oliva) │ Oberá TYC SPORTS Eredivisie de Países Bajos
12:30 Ajax │ SC Heerenveen DISNEY + PREMIUM
16:00 Feyenoord │ Volendam DISNEY + PREMIUM

UFC

17:00 Preliminares DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
20:00 Steve Garcia │ David Onama DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS

Bundesliga 2

09:00 Karlsruher │ Schalke 04 FOX SPORTS

EFL Championship

09:30 Leicester │ Blackburn Rovers DISNEY + PREMIUM 
12:00 Queens Park Rangers │ Ipswich Town FOX SPORTS

Segunda división de España

12:15 Cultural Leonesa │ Mirandés DSPORTS / DGO
14:30 Albacete │ Huesca DSPORTS / DGO
17:00 Almería │ Eibar DSPORTS / DGO

Top 14 de Francia

10:30 Toulon │ Lyon DISNEY + PREMIUM

ESPN 4 Superliga Inglesa Femenina 

10:00 Chelsea │ London City Lionesses DISNEY + PREMIUM

Premier Padel

11:30 Finales DISNEY + PREMIUM Amistoso
12:00 Inglaterra │ Australia DISNEY + PREMIUM
13:00 Sudáfrica │ Japón DISNEY + PREMIUM
14:30 Escocia │ Estados Unidos DISNEY + PREMIUM
16:00 Irlanda │ Nueva Zelanda DISNEY + PREMIUM

Top 10 A de Córdoba

12:30 Tala │ Universitario DSPORTS 2 / DGO
14:45 Jockey Córdoba │ Córdoba Athletic DSPORTS 2 / DGO Mundial Femenino Sub-17
12:30 Brasil │ Canadá DSPORTS / DGO
16:00 Corea del Sur │ Japón DSPORTS / DGO

Longines Global Champions Tour

12:50 Riyadh: Grand Prix DSPORTS + / DGO

Liga ACB

15:00 Unicaja │ Girona FOX SPORTS 3

Torneo Regional del NOA

16:00 Natación y Gimnasia │ Tucumán Lawn Tennis DSPORTS + / DGO

18:00 Tucumán Rugby │ Universitario DSPORTS + / DGO

Liga Italiana de Voley

16:30 Femenino: Bergamo │ Conegliano DSPORTS / DGO

Torneo Federal A

16:30 Revalida: Argentino Monte Maíz (0) │ Douglas Haig (2) Torneo Regional del Litoral
16:45 Estudiantes de Paraná │ Duendes DSPORTS 2 / DGO
19:15 Jockey Club │ GImansia y Esgrima DSPORTS 2 / DGO

Torneo de la URBA

16:45 Newman │ SIC DISNEY + PREMIUM ESPN 2 MLB (Major League Baseball)
21:00 Los Angeles Dodgers │ Toronto Blue Jays ESPN 2

Boxeo

22:30 Leandro Blanc │ Joel Contreras TYC SPORTS

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO

Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?
