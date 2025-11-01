Alerta por leptospirosis: una muerte en Punta Lara

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
La víctima de 77 años habría contraído la enfermedad realizando tareas en un predio descampado. El Municipio realizó tareas de limpieza para prevenir nuevos contagios
El fallecimiento de un hombre de 77 años, residente en la zona del Polideportivo de Punta Lara (calle 56 y 5), fue confirmado como un caso de leptospirosis, lo que, no solo encendió las alarmas en la zona, sino también la preocupación en el barrio por esta enfermedad.
El diagnóstico, arribado tras estudios posteriores a su deceso, activó de inmediato los protocolos epidemiológicos en el municipio de Ensenada, buscando prevenir nuevos contagios.
Según trascendió, inicialmente, el paciente de 77 años había ingresado a internación en el Instituto Médico Platense con un diagnóstico presuntivo de Hantavirus, el cual, días mas tarde, resultó ser negativo. En ese contexto, fue tras su fallecimiento que se confirmaron las sospechas de leptospirosis, una enfermedad zoonótica que, si bien es poco frecuente, puede ser grave.
“Si bien fue atendido en La Plata, al notificarse el caso al Municipio de Ensenada, a nivel local se activa un aviso desde Epidemiología. El llamado, nos hizo actuar rápido a través de protocolos sanitarios”, se confirmó desde el área de salud de Ensenada.
Aunque el municipio aclaró que es imposible determinar el lugar exacto del contagio, se procedió a la intervención en el área para dar respuesta a la situación.
Las acciones consistieron en la activación del equipo de zoonosis, en donde se incluyeron tareas de inspección de la vivienda de la persona, de los espacios que frecuentaba y un predio de la Uocra, en el cuál la víctima se encontraba trabajando. Además de la investigación, se brindó toda la información necesaria a las personas que se encontraban en el lugar de posible foco. Todo el registro fue asentado en un acta y elevada al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), con el fin de cumplir con las alertas sanitarias ministeriales.
La leptospirosis es causada por la bacteria Leptospira y se transmite por el contacto con la orina de roedores infectados o con agua y ambientes contaminados con dicha orina.
“No teníamos en el último tiempo casos notificados. Es una enfermedad que, obviamente, si avanza, es grave, y más cuando se arriba a un diagnóstico tardío”, se sostuvo desde la comuna.
Uno de los principales desafíos es la detección, ya que “la sintomatología es muy inespecífica en un inicio”. Por ello, es clave que, ante un cuadro gripal, fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares - con un posible historial de exposición- se consulte de inmediato a un médico.
Por tanto, el municipio ensenadense enfatizó en la importancia de lo preventivo para evitar la infección, dado que el contagio puede ocurrir tanto en espacios de trabajo como en las propias viviendas. Tal es así, que se considera fundamental utilizar guantes y botas al manipular elementos que pudieron estar en contacto con orina de roedores, o al limpiar espacios cerrados o deshabitados, y mantener la higiene personal, en especial el lavado de manos. Además, la enfermedad también puede afectar a mascotas, en las que la sintomatología es más frecuente de observar.
