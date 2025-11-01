NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”

Emiliano Brancciari, voz argentina de la popular banda uruguaya NTVG, dice que fueron “muchos factores” los que hicieron que el grupo permaneciera vigente a lo largo de sus treinta años, aunque haberse mantenido siempre “con los pies en la tierra” ha sido fundamental en este proceso.

Un proceso en el que La Plata siempre ha tenido que ver, por ser el primer lugar donde el público aprendió sus canciones, o por la afinadidad según destaca el cantante. Por eso no sorprende que hayan elegido cerrar la gira “30 años” el próximo sábado 8 de noviembre en UNO.

Con “las ganas intactas” tras años y años de girar la rueda, NTVG se encamina a cerrar uno de sus años más vertiginosos, que los ha llevado a presentar este espectáculo por 70 ciudades de 18 países de América y Europa. En 1 y 55, la banda presentará el primer corte del nuevo y “súper rockero” disco que lanzarán en enero 2026 y que, claro, los tendrá el próximo año volviendo a los escenarios.

En la previa al show, que ofrece sus últimas entradas a través de Livepass, dialogamos con Brancciari.

-¿Qué factores creés que fueron fundamentales para llegar a este presente?

-Muchas cosas. Hacer lo que más nos gustaba, sin duda, sin ceder nunca a nada. Eso hace que salgas a defender tu música con orgullo. Respetar el grupo humano que tenemos y respetar al público, eso es súper importante.

Tener los pies sobre la tierra, cuidar lo que amamos, saber que nos dedicamos a lo que amamos, y eso es muy difícil, sobre todo en estas latitudes. Trabajar de lo que uno quiere, poder conocer gran parte del mundo gracias a eso, saber que somos privilegiados. Entonces, valorar todo lo que nos toca y respetar nuestros gustos, sabiendo que cuando hacemos música la defendemos de manera auténtica.

-La banda tiene un enorme recorrido y pasaron muchos cambios. Más allá de la esencia, ¿hay algo que siga intacto al igual que en los primeros shows?

-Lo que sigue intacto son las ganas. Nos motiva mucho más lo artístico, más allá de que esto es un trabajo del que vivimos nosotros y muchas familias, pero siempre está lo artístico por encima. Tratamos de dar lo mejor, y también otras cosas como el sentido del humor. La banda tiene un sentido del humor adolescente, eso sigue desde el principio hasta ahora.

-¿Qué te sigue emocionando cada vez que te subís al escenario?

-Obviamente las canciones, según lo que me esté pasando y también lo que le pasa a la gente. Ver gente que se emociona con nuestras canciones me pega. Me llena de orgullo, pero también por momentos hasta se me quiebra la voz cuando veo a alguien que se está emocionando con una canción.

-Hace unos años iniciaste tu camino solista. ¿Esa experiencia sirvió también como una renovación energética para la banda?

-Sí. Creo que cada cosa que haga cualquier compañero de manera individual y le haga bien por fuera de la banda termina repercutiendo en el grupo. Ya sea musical o de cualquier otro rubro, si hacés algo que te haga bien afuera, esa buena energía termina recayendo en la banda.

Eso me pasa a mí. Soy feliz haciendo otras cosas, teniendo otro proyecto más personal y más chico, pero que disfruto un montón tocando con otra gente. Eso me hace también extrañar a mi banda y el escenario con más adrenalina. Tocar en lugares chicos me hace extrañar los grandes, y los grandes me hacen extrañar los chicos. Disfruto mucho de los dos mundos y no tengo conflicto con eso.

-¿Por qué eligieron La Plata para cerrar la gira de los 30 años?

-La Plata es una ciudad que amamos, que queremos mucho desde hace muchísimos años, donde nos hemos acostumbrado en un momento a cerrar todos los años ahí. Fue la primera ciudad de Argentina donde cantaron nuestras canciones en un show cuando empezamos a venir, eso nos quedó para siempre. En ese momento era una ciudad universitaria, nosotros teníamos edad de universitarios, entonces empatizábamos mucho con nuestro público, y eso hizo que cada vez que fuéramos fuera una celebración particular. Es una ciudad también que tiene el ritmo muy parecido a Montevideo, entonces siempre nos sentimos muy cómodos.

-¿Cómo será el show en Estudiantes?

-Va a ser un show largo, por supuesto, porque ya nos gusta que sean largos. Imaginate que si es el cierre de gira, más aún. Los clásicos no van a faltar. La puesta en escena va a estar buenísima, algún invitado que otro. Y vamos a tocar varias canciones que la gente está acostumbrada a escuchar en los discos y que hace tiempo no aparecen en las listas. Eso también está bueno para la gente que no nos ve hace rato o que nos veía en otro momento y ahora quiere escuchar esas canciones.

-¿Qué se viene por delante?

-Acabamos de grabar el disco número 11 de la banda, un disco súper rockero de 10 temas del que estamos muy ansiosos. Vamos a sacar un primer corte en noviembre que lo vamos a estrenar en La Plata. Lo vamos a tocar por primera vez ahí, antes de que salga. Después sale otro adelanto en diciembre y el disco en enero. El año que viene salimos a tocarlo por todos lados.