Policiales |Cerrado el período de aportación de pruebas y testimonios, los alegatos se realizarán el próximo 5 de noviembre

“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave

Tras concluir la fase probatoria, el proceso contra el exjugador de Estudiantes entra en su tramo final. La querella, encabezada por Marcelo Peña, cuestionó la negativa del acusado a responder preguntas

"Buscamos una condena": el juicio a Diego García, en una etapa clave

Marcelo Peña, abogado de la víctima, en Tribunales

1 de Noviembre de 2025 | 03:43
Edición impresa

El juicio oral contra el futbolista uruguayo Diego “El Demonio” García, acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven deportista de Estudiantes de La Plata, cerró ayer su etapa probatoria y entró en la recta final. La próxima instancia, decisiva para el futuro judicial del jugador, será el miércoles 5 de noviembre, cuando se realicen los alegatos de las partes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, a cargo del juez Ezequiel Medrano.

Durante la última jornada del debate, García pidió declarar pero se negó a responder preguntas, lo que generó un llamado de atención por parte del abogado querellante Marcelo Peña, representante de la víctima. “Resulta llamativo que alguien que sostiene su inocencia no se someta a responder preguntas. En lo personal lo destaqué ante el juez, porque desde el inicio de la causa, hace cuatro años, nunca quiso declarar frente al fiscal ni frente a mí”, señaló el letrado en diálogo con EL DÍA.

El abogado remarcó que la negativa del acusado impidió aclarar un punto clave del caso: una lesión en el rostro de la víctima, que según la acusación se habría producido durante la mecánica violenta del ataque ocurrido en una quinta del barrio El Rodeo, en 2021. “Nuestra primera pregunta apuntaba a que explicara cómo la víctima salió del baño con un golpe en el pómulo, si él sostiene que se trató de una relación consensuada. Esa contradicción es central”, precisó Peña.

La audiencia también incluyó las declaraciones de los profesionales de la salud mental convocados por ambas partes. Además, se incorporaron pruebas de tipo forense, entre ellas las prendas secuestradas durante la investigación, que fueron sometidas a peritajes. Según explicó Peña, García “no negó la consumación del acto ni la eyaculación”, sino que reiteró su versión de que fue consensuado. “Esa posición defensiva se cae por sí sola, no solo por la violencia física constatada sino por las contradicciones que surgen en su relato”, aseguró.

Uno de los puntos que la querella considera determinante es la inconsistencia temporal de la versión del acusado. García sostuvo que se enteró de la denuncia varios días después del hecho, cuando un directivo de Estudiantes le comunicó su separación del plantel. Sin embargo, en la causa figura un mensaje de un futbolista -compañero en ese momento— enviado a la víctima poco después del episodio, en el que le decía que “Diego estaba preocupado por lo sucedido”. “Eso demuestra que el acusado ya conocía la situación antes de que el club interviniera”, afirmó Peña.

En esta etapa, el bloque acusador -integrado por la Fiscalía a cargo de Lucas Domsky y la querella de Marcelo Peña- sostiene que existen pruebas “claras y contundentes” y prepara un alegato contundente. La defensa del jugador, representada por el letrado Diego Bandín, mantuvo la línea de que la relación fue consentida y que no hubo violencia.

Peña insistió en que su asistida “solo busca justicia y una condena efectiva”. “Jamás promovió una demanda civil ni aceptó ofrecimientos económicos. A diferencia de otros casos del ámbito futbolístico, donde se llegó a acuerdos monetarios, acá la única pretensión es una sentencia penal”, subrayó.

 

Marcelo Peña, abogado de la víctima, en Tribunales

El futbolista DIEGO GARCÍA

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

