Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Hasta en organismos públicos

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

La dificultad para encontrar lugar en el centro de la Ciudad crece por los espacios “sellados” con cajones, conos y vallas

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

Negocios, casas y organismos entre los infractores / g. Calvelo

1 de Noviembre de 2025 | 03:34
Edición impresa

En la Ciudad, crece la práctica ilegal de “reservar” espacios para estacionar. Vecinos, comerciantes e incluso organismos públicos colocan cajones, tachos, o conos, para marcar el lugar de forma indebida y evitar que otros vehículos estacionen.

Como una parte más de los problemas de tránsito y la falta de sitios para dejar el auto, la postal se replica en distintas zonas del casco urbano, donde el uso de objetos para ocupar el espacio público sin autorización municipal, se volvió cada vez más frecuente.

Para reservar un lugar según la ley local, es necesario contar con la autorización del Municipio o, en el caso de organismos públicos, entidades intermedias e instituciones, disponer de la correspondiente ordenanza.

“Si se recibe la denuncia de una reserva de estacionamiento no regulado por el municipio (vía ordenanza), se contravenciona al infractor. En este caso, un frentista”, se advirtió desde la Comuna. No se dieron detalles sobre operativos o actas realizadas.

Una postal que se repite

En la esquina de 3 y 46, por ejemplo, un comercio suele colocar cajas o cajones para que los proveedores puedan realizar tareas de carga y descarga frente al comercio, sin necesidad de buscar lugar.

En la misma cuadra, frente a una vivienda particular, dos botellas de agua con palos permanecen sobre la calle para “marcar” el ingreso al garaje. A pocos metros, enfrente, en otro domicilio, también pintaron de amarillo la entrada para delimitar el espacio. Mientras, a la vuelta, sobre la calle 46, en otra propiedad, se encuentran tres tachos con palos entre el cordón y la calle, para evitar que otros vehículos estacionen.

LE PUEDE INTERESAR

La parasitosis golpea con fuerza en áreas periféricas

LE PUEDE INTERESAR

La tos convulsa se cobró una vida en La Plata

Sobre la Avenida 7, este tipo de casos también se observa con mucha regularidad. Para el caso, a la altura de la calle 34, una concesionaria, expone sus modelos a lo ancho del local, entre el cordón y la calle, obstaculizando el espacio a los automovilistas, que buscan dejar el auto en el lugar. A dos cuadras, a la altura de calle 37, frente a un negocio permanecen dos conos de señalización sobre la calzada, bloqueando el espacio para estacionar.

Otra situación específica se puede observar en una estación de servicio en la zona de Plaza Olazábal, donde suelen colocarse conos viales con cadenas, ocupando parte de la calle y delimitando un sector junto a la playa de estacionamiento, en el que habitualmente permanecen algunos automóviles.

A la lista se agrega: un local con carga y descarga de mercadería, en la zona de 7 y 41, en el que también colocan conos viales. A su vez, un taller de mecánica general para vehículos, suele poner vallas metálicas.

La práctica también se sostiene en otros puntos del casco urbano. En 3 y 48, una verdulería coloca cajones para guardar el espacio frente al local. Mientras, a metros, un negocio de alquiler de autos instala conos de plástico pequeños en la calle, impidiendo estacionar. A unas pocas cuadras, en una vivienda particular de 3 y 51, se delimita la salida del garaje con tachos, palos y cadenas de color amarillo.

También se observó el caso de una verdulería en 20 y 60, que coloca cajones para reservar el lugar, que utilizan para descargar la mercadería, al igual que ocurre en 39 y 8.

Organismos públicos en falta

La ocupación del espacio “no autorizado” también se registra en dependencias oficiales, asociaciones y otras entidades.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia, en 2 entre 51 y 53, también ofrece el cuadro. Alrededor de la manzana que ocupa la dependencia, se observan conos viales y vallas que delimitan el estacionamiento reservado para vehículos oficiales, obstaculizando el uso del espacio para otros automovilistas.

El hecho es que, en ninguna de las cuadras se visualiza el cartel de “prohibido estacionar”, con el correspondiente número de ordenanza que respalde la aprobación de la solicitud presentada ante el Municipio.

A su vez, enfrente, en el jardín perteneciente al organismo, se delimitó el estacionamiento con vallas de plástico y un cartel de “prohibido estacionar”, indicando que el espacio es para el ascenso y descenso de niños. Sin embargo, en la señal no aparece la ordenanza o autorización que respalde su colocación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

En fotos | La Plata se vistió "de terror" para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

Más tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro
Últimas noticias de La Ciudad

Con la boleta de octubre, subas en la luz y el gas

Nuevo aumento en el precio del combustible

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

Alerta por leptospirosis: una muerte en Punta Lara
Espectáculos
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
Un viaje visual inolvidable llega a la Ciudad
Yuyito vivió un fuerte cruce en vivo “Tratemos de no ser desubicados”
Lourdes volvió a cantar tras la grave situación con su ex
Agenda
Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública
Asaltan y matan a golpes a una jubilada en su casa
Otro motochorro preso por el crimen de 10 y 63
Le robaron todo lo que juntó en años de trabajo
Deportes
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO
Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?
Aldosivi se juega otra final para seguir en la “A”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla