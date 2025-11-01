Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas

Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
1 de Noviembre de 2025 | 03:31
Edición impresa

CONTACTOS

Por correo electrónico: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

LE PUEDE INTERESAR

En 62 esquina 18, una pérdida de agua ya genera verdín y accidentes

LE PUEDE INTERESAR

Advierte por el mal estado de una marquesina en la esquina de 6 y 46

jubilados: baile en Villa Vieyra

El sábado 8 de noviembre se llevará a cabo un almuerzo con baile en el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115), una invitación especial para los jubilados de Villa Elvira. La jornada comenzará a las 12.30. Habrá servicio de bufett, rifas y sorteos. La animación estará a cargo de Marcelo Gabriel. Reservas: 221 601 3008 ó

221 668 3570.

CAMINATA POR MERIDIANO V

Hoy, a partir de las 10, se llevará a cabo una caminata de 7 cuadras por el barrio Meridiano V, la propuesta es organizada por la Biblioteca Popular “La Chicharra” y el itinerario parte desde 18 y 71. La propuesta “Caminata desplegada al modelo de un acordeón” estará a cargo de Manuel Negrín y Gabriela Pesclevi. La actividad es gratuita.

Festival del Inti Raymi

El domingo 2 de noviembre a partir de las 12, se llevará a cabo el “Inti Raymi” en plaza Moreno. Contará con más de 200 bailarines y actores que darán vida a la fiesta del sol. El evento, es organizado por la Municipalidad y la colectividad Cusqueña en La Plata. Habrá puestos de artesanías, productos surandinos y platos típicos de la gastronomía andina.

DESFILE DE MASCOTAS

La tradicional Feria Manos Platenses volverá a reunir a familias y mascotas en el “Gran Desfile de Mascotas, edición Halloween”, mañana, a las 15, en la Plaza Azcuénaga (19 y 44). Participara la organización Rescatistas La Plata. Entrada libre y gratuita.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

En fotos | La Plata se vistió "de terror" para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

Más tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro
Últimas noticias de La Ciudad

Con la boleta de octubre, subas en la luz y el gas

Nuevo aumento en el precio del combustible

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

Alerta por leptospirosis: una muerte en Punta Lara
Policiales
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública
Asaltan y matan a golpes a una jubilada en su casa
Otro motochorro preso por el crimen de 10 y 63
Le robaron todo lo que juntó en años de trabajo
Espectáculos
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
Un viaje visual inolvidable llega a la Ciudad
Yuyito vivió un fuerte cruce en vivo “Tratemos de no ser desubicados”
Lourdes volvió a cantar tras la grave situación con su ex
Agenda
Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO
Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?
Aldosivi se juega otra final para seguir en la “A”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla