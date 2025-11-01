Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas

CONTACTOS

jubilados: baile en Villa Vieyra

El sábado 8 de noviembre se llevará a cabo un almuerzo con baile en el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115), una invitación especial para los jubilados de Villa Elvira. La jornada comenzará a las 12.30. Habrá servicio de bufett, rifas y sorteos. La animación estará a cargo de Marcelo Gabriel. Reservas: 221 601 3008 ó

221 668 3570.

CAMINATA POR MERIDIANO V

Hoy, a partir de las 10, se llevará a cabo una caminata de 7 cuadras por el barrio Meridiano V, la propuesta es organizada por la Biblioteca Popular “La Chicharra” y el itinerario parte desde 18 y 71. La propuesta “Caminata desplegada al modelo de un acordeón” estará a cargo de Manuel Negrín y Gabriela Pesclevi. La actividad es gratuita.

Festival del Inti Raymi

El domingo 2 de noviembre a partir de las 12, se llevará a cabo el “Inti Raymi” en plaza Moreno. Contará con más de 200 bailarines y actores que darán vida a la fiesta del sol. El evento, es organizado por la Municipalidad y la colectividad Cusqueña en La Plata. Habrá puestos de artesanías, productos surandinos y platos típicos de la gastronomía andina.

DESFILE DE MASCOTAS

La tradicional Feria Manos Platenses volverá a reunir a familias y mascotas en el “Gran Desfile de Mascotas, edición Halloween”, mañana, a las 15, en la Plaza Azcuénaga (19 y 44). Participara la organización Rescatistas La Plata. Entrada libre y gratuita.