Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna
Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública
Golpearon a un repartidor cuando esperaba a un cliente en Romero
CONTACTOS
Por correo electrónico: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
En 62 esquina 18, una pérdida de agua ya genera verdín y accidentes
Advierte por el mal estado de una marquesina en la esquina de 6 y 46
El sábado 8 de noviembre se llevará a cabo un almuerzo con baile en el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115), una invitación especial para los jubilados de Villa Elvira. La jornada comenzará a las 12.30. Habrá servicio de bufett, rifas y sorteos. La animación estará a cargo de Marcelo Gabriel. Reservas: 221 601 3008 ó
221 668 3570.
Hoy, a partir de las 10, se llevará a cabo una caminata de 7 cuadras por el barrio Meridiano V, la propuesta es organizada por la Biblioteca Popular “La Chicharra” y el itinerario parte desde 18 y 71. La propuesta “Caminata desplegada al modelo de un acordeón” estará a cargo de Manuel Negrín y Gabriela Pesclevi. La actividad es gratuita.
Festival del Inti Raymi
El domingo 2 de noviembre a partir de las 12, se llevará a cabo el “Inti Raymi” en plaza Moreno. Contará con más de 200 bailarines y actores que darán vida a la fiesta del sol. El evento, es organizado por la Municipalidad y la colectividad Cusqueña en La Plata. Habrá puestos de artesanías, productos surandinos y platos típicos de la gastronomía andina.
La tradicional Feria Manos Platenses volverá a reunir a familias y mascotas en el “Gran Desfile de Mascotas, edición Halloween”, mañana, a las 15, en la Plaza Azcuénaga (19 y 44). Participara la organización Rescatistas La Plata. Entrada libre y gratuita.
DATOS PERSONALES
