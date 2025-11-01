Habilitan espacio de consulta ciudadana en La Plata por el Plan de Ordenamiento Territorial

El Concejo Deliberante de La Plata lanzó un mecanismo de consulta ciudadana para que vecinos y vecinas puedan conocer y expresar su opinión sobre el proyecto de nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Partido de La Plata, actualmente en tratamiento legislativo.

El proyecto —que tomó estado parlamentario el 31 de octubre bajo el número de expediente 79.081— propone una actualización integral de las políticas de planificación urbana, uso del suelo y desarrollo ambiental del distrito, con el objetivo de ordenar el crecimiento de la ciudad en los próximos años.

La iniciativa del Concejo busca garantizar el acceso a la información pública y promover la participación activa de la ciudadanía en los temas que definen el futuro urbano y ambiental de La Plata.

A través del sitio web institucional, los interesados podrán descargar el texto completo del proyecto y enviar sus aportes, comentarios o sugerencias durante un plazo de 15 días corridos a partir de la publicación de la convocatoria.

“Queremos que este debate sea amplio, transparente y participativo. Las decisiones sobre cómo crece nuestra ciudad deben construirse con la mirada de quienes la habitan todos los días”, expresó el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland.

El mecanismo de consulta estará disponible en www.concejodeliberante.laplata.gob.ar￼ bajo la sección “Consulta ciudadana: Plan de Ordenamiento Territorial”.

