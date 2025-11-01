Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"

Una familia de Altos de San Lorenzo vivía horas de profunda angustia por el paradero incierto de Joscelyn Rodríguez, una adolescente de 15 años que el viernes por la mañana se fue desde su casa a la Escuela Secundaria Nº45 de 23 bis y 85. Sin embargo, no ingresó a la institución y desde entonces no hay novedades de ella.

A raíz de la incertidumbre por Joscelyn, sus padres, Lucas y Jésica, realizaron ayer una denuncia policial y dieron inicio a una búsqueda incluso en las redes sociales.

En diálogo con eldia.com relataron que "el jueves Joscelyn pidió permiso para ir al Cementerio a visitar a un familiar una vez que saliera del colegio".

"Quedamos en que su hermano la pasaría a buscar después de clases a las 13, pero la esperó un buen rato y ella no salió. Después supimos que no había entrado a la escuela. No hay registros de su presencia".

A decir de los padres, por estas horas no se tienen indicios de adónde pudo haber ido la joven en la mañana de ayer.

"El hermano la espero afuera de la escuela pero como no salió se fue al Cementerio pensando que podría estar allí. Pero tampoco la encontró", aseguraron.

"Estamos muy preocupados y angustiados porque Joscelyn no es una de escaparse e irse sin avisar. Ayer mismo hicimos la denuncia en la Comisaría Octava", sostuvieron.

"Al momento de irse de su casa la chica no tenía la tarjeta SUBE. La última novedad que obtuvo la policía es que su teléfono se encendió esta madrugada y se apagó enseguida", aseguraron.