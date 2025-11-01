“Me quieren lastimar a mí y lo hacen con Dieguito”: Verónica Ojeda dolida por el homenaje maradoniano

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo
El evento estuvo a cargo del canal del canal de streaming donde trabaja Dalma Maradona y la propia actriz.
Escuchar esta nota
Verónica Ojeda sostuvo que la “quieren lastimar” y terminan por cometer el mismo acto con su hijo de 12 años Dieguito Fernando, quien se enteró de un evento en homenaje a su padre, Diego Armando Maradona, a través de redes sociales, organizado por el canal de streaming donde trabaja Dalma Maradona y la influencer no lo invitó.
Por tanto, Ojeda se mostró angustiada y pidió: “Mirá mi cara. Estuve un poco (...) soy mamá y todo lo que pasa con mi hijo me duele mucho”, entonces indicó su molestia por la ausencia de una mención a su hijo.
“No entiendo el motivo, porque Dieguito es el más chico de la familia y él no tiene la culpa de nada sobre los errores que cometen los adultos o si tenemos algunas diferencias. Siempre separé las cosas desde que nació Dieguito”, se explayó la empresaria.
Ante la pregunta de si el menor siempre fue “despreciado” frente a los demás hijos del astro argentino, la mediática negó: “No, pienso que siempre me quieren lastimar a mí y lo lastiman a Dieguito”.
“Junior está en Italia y obviamente no iba a poder estar, Jana está en Uruguay, obviamente que si la invitaban iba a estar porque va y viene, pero no la invitaron”, sostuvo respecto a la ausencia de los demás descendientes del icónico futbolista.
“El vínculo va a ser eterno y cuando Dieguito sea grande va a contestar él, tiene caracter fuerte. Estoy cansada, intolerante, ya no tolero nada. Voy a pasar navidad con mi familia, cada uno con la suya”, concluyó al respecto.
Pero el evento no sólo trajo discordias familiares, sino que además la abogada Ana Rosenfeld iniciaría acciones legales por la falta de respuesta a la marca que compró los derechos del apellido, molestia que también generó un proyecto familiar anterior.
Por tanto, Rosenfeld apuntó: “Represento a una ticketera guatemalteca que compró los derechos de la marca Maradona en CABA, Nápoles, Israel y Barcelona. Les pagó mucho dinero a Dalma y Giannina Maradona, a Verónica Ojeda y a Junior. Todos firmaron menos Jana”.
“Ninguno cumplió con el contrato y les pedimos a los involucrados que acompañen los contratos de la productora que le brinda el servicio a mi cliente. Es bastante dinero y, si vendieron un proyecto con el nombre de Maradona, es necesario entender qué autorización tenían para hacerlo”, concluyó la letrada.
Por su parte, Ojeda sólo respondió al respecto: “Desconozco lo que dice así como a los clientes de ella”.
