Nuevo aumento en el precio del combustible

El precio del combustible tiene desde hoy un nuevo incremento, por la actualización del esquema impositivo que grava estos productos. El litro de nafta en la Ciudad ya ronda los 1.460 pesos, según la petrolera.

El Gobierno implementó un aumento parcial en los impuestos sobre el combustible líquido (ICL) y el dióxido de carbono (IDC), que se trasladó al precio del litro de nafta y gasoil. La suba entró en vigencia anoche y regirá hasta el 30 de noviembre.

Durante este período, el incremento será el siguiente. Las naftas sin plomo y la nafta virgen registran un aumento de $15,557 por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y $0,953 por el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). En el caso del gasoil, se aplicó un alza de $12,639 por ICL, $6,844 por tratamiento diferencial y $1,441 por IDC.

Con la implementación de este nuevo aumento, los precios de los combustibles en la Ciudad sufrieron un nuevo ajuste. El litro de nafta Súper en YPF se acerca a los $1.460, mientras que la nafta Premium alcanzó un valor cercano a los $1.730. El precio del diesel también se vio afectado, rondando los $1.640 por litro, según se informó en el mercado.

El incremento quedó oficializado a través del reciente decreto, firmado por el presidente Javier Milei, junto con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, que modifica el Decreto 617/2025 y su complementario 699/2025, estableciendo un ajuste parcial de los impuestos para el mes de noviembre.

Según la normativa vigente, estos tributos se actualizan de manera trimestral de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

“Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”, sostuvieron desde la Secretaría de Energía, al fundamentar la medida.

Nuevo aumento en diciembre

El decreto también señala que el aumento total pendiente, que comprende el remanente correspondiente al año calendario 2024 y a los dos primeros trimestres de 2025, comenzará a regir a partir del 1° de diciembre.

Hace tres meses, la petrolera YPF dejó de publicar los aumentos de precios de manera general y comenzó a centrarse en ajustes por zonas, franjas horarias y niveles de demanda, lo que dio lugar a precios dinámicos y complica a los automovilistas el seguimiento de los valores en las estaciones de servicio.

En lo que va del segundo semestre, el precio del combustible subió entre un 13 y un 18 por ciento -sin contar el nuevo ajuste-, ganándole a la inflación que en el período mencionado acumula alrededor del 6 por ciento.