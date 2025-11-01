Un kinesiólogo enfrenta un pedido de prisión

Finalizó la etapa de alegatos en el juicio oral contra Matías Blanco, kinesiólogo acusado de tres hechos de abuso sexual simple contra pacientes mujeres en su consultorio de Cañuelas. La fiscal Victoria Huergo solicitó cinco años de prisión, inhabilitación profesional perpetua y la inmediata detención del imputado. Por su parte, la defensa pidió la absolución.

La acusación sostiene que Blanco aprovechaba la confianza derivada del vínculo terapéutico para someter a sus pacientes a situaciones de abuso. Los hechos se registraron entre 2019 y 2021, mientras que episodios previos fueron declarados prescriptos. Las víctimas relataron cómo el contacto físico durante las sesiones derivó en manoseos y comportamientos sexuales no consentidos, provocando trauma emocional y alteraciones en su vida cotidiana, incluida la forma de vestirse de una de ellas para ocultar su cuerpo.

Declararon las víctimas y las psicólogas peritos, quienes coincidieron en que los relatos eran coherentes y creíbles. Las pericias confirmaron el impacto psicológico, aunque los estudios sobre Blanco indicaron que no presentaba un perfil psicopático.

De acuerdo a lo informado, la jueza Claudia Grecco, del Juzgado Correccional N°4 de La Plata, dará a conocer el veredicto el 7 de noviembre, definiendo el futuro judicial de Blanco. El caso plantea un debate más amplio sobre los límites del contacto terapéutico, la confianza depositada en los profesionales de la salud y la dificultad de las víctimas para reconocer y denunciar abusos en entornos supuestamente seguros.