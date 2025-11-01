Liverpool que está de capa caída quiere cortar la racha ante Aston Villa

Liverpool recibirá Aston Villa a partir de las 17, por la décima fecha de la Premier League, con el objetivo de salir del mal momento que atraviesa. En ese sentido, Los Rojos se encuentran en un muy flojo momento, ya que perdió seis de sus últimos siete partidos.

En otros de los partidos: Nottingham Forest–M. United; Fulham–Wolver; Crystal Palace–Brentford; Burnley – Arsenal; Brighton–Leeds a las 12. Mientras que 14.30 Tottenham-Chelsea.