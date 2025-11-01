Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna
Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública
Golpearon a un repartidor cuando esperaba a un cliente en Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un insólito pedido judicial fue presentado recientemente en los tribunales de La Plata por el abogado Lucas Bianco, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas. El letrado solicitó a la Justicia que un interno preso por robo calificado con uso de armas reciba atención médica inmediata y, en caso de no ser atendido, que “sea crucificado en una plaza pública” como forma de denunciar la falta de asistencia.
El planteo se realizó en el marco de la causa N° 8384, donde el detenido, alojado en la Unidad Penal 35 de Magdalena, según su familia, se encuentra “escupiendo sangre y con fiebre” y podría estar atravesando una recaída de tuberculosis. Bianco explicó que había presentado tres hábeas corpus ante el Tribunal Oral y Criminal I de La Plata (el 22, 27 y 28 de octubre) sin obtener respuesta efectiva de las autoridades penitenciarias.
El escrito del abogado incluye, además, un pedido para que se investigue penalmente al titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, por los presuntos delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según Bianco, el planteo busca visibilizar la brutal indiferencia estatal ante la situación de salud del interno y tiene un tono irónico y crítico, más allá de lo literal del pedido subsidiario.
El insólito planteo despertó opiniones divididas entre funcionarios y actores judiciales. Ahora lo cierto es que el TOC 1 de La Plata deberá resolver sobre el hábeas corpus y la denuncia contra el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí