Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública

Un insólito pedido judicial fue presentado recientemente en los tribunales de La Plata por el abogado Lucas Bianco, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas. El letrado solicitó a la Justicia que un interno preso por robo calificado con uso de armas reciba atención médica inmediata y, en caso de no ser atendido, que “sea crucificado en una plaza pública” como forma de denunciar la falta de asistencia.

El planteo se realizó en el marco de la causa N° 8384, donde el detenido, alojado en la Unidad Penal 35 de Magdalena, según su familia, se encuentra “escupiendo sangre y con fiebre” y podría estar atravesando una recaída de tuberculosis. Bianco explicó que había presentado tres hábeas corpus ante el Tribunal Oral y Criminal I de La Plata (el 22, 27 y 28 de octubre) sin obtener respuesta efectiva de las autoridades penitenciarias.

El escrito del abogado incluye, además, un pedido para que se investigue penalmente al titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, por los presuntos delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según Bianco, el planteo busca visibilizar la brutal indiferencia estatal ante la situación de salud del interno y tiene un tono irónico y crítico, más allá de lo literal del pedido subsidiario.

El insólito planteo despertó opiniones divididas entre funcionarios y actores judiciales. Ahora lo cierto es que el TOC 1 de La Plata deberá resolver sobre el hábeas corpus y la denuncia contra el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense.