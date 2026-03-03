Gallo se reencontró con su familia: el Gobierno admite que no intervino

Algún día iba a pasar: Estudiantes perdió 1 a 0 con un Vélez muy serio y dejó el largo invicto
Igual celebró la liberación y apuntó a los nexos entre la AFA y el régimen chavista. “Gracias Dios mío por este milagro”, dijo su esposa
“Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, fue el primer posteo, María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo. A la vez que dijo que tiene muchas “preguntas guardadas” y otras “tantas por decir”.
El gendarme llegó a Argentina en las primeras horas de ayer tras un largo viaje con dos paradas en un avión privado fletado por la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). Fue la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, quien confirmó el domingo la liberación en redes sociales, incluso antes que su esposa y que el Gobierno del presidente Javier Milei.
En un comunicado, la AFA agradeció a la presidenta encargada Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación” y añadió que la Federación Venezolana de Fútbol facilitó el contacto con el Gobierno chavista.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva -presente en su arribo junto a su antecesora Patricia Bullrich-, reconoció que el Gobierno libertario no participó de las gestiones que terminaron con la liberación del gendarme argentino, que estuvo más de 400 días detenido en Venezuela. A su vez, el jefe de Gabinete Manuel Adorni apuntó a los vínculos entre la AFA y el régimen chavista.
El Gobierno estudia según trascendió la posibilidad de avanzar judicialmente contra la AFA bajo la figura de supuesta “traición a la patria” por los vínculos de la asociación del fútbol con Venezuela, después de que se conociera que la entidad que dirige Tapia participó de las negociaciones para traer a Argentina al gendarme. La Casa Rosada señaló que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimiento públicos”.
Adorni agregó que los dirigentes de la AFA ahora deberán precisar cuál es su relación con el gobierno de Maduro, hoy preso en EE UU.
Para comentar suscribite haciendo click aquí