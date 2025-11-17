VIDEO. Gimnasia vs Platense: los goles

El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
A los 19 minutos, el Lobo recibió un "obsequio" impensado de parte del arquero Desábato. Falló dos veces y en la segunda acción permitió que Manuel Panaro, con un suave cabezazo, decretara la apertura del marcador en Vicente López.
A los 41, mediante un contragolpe bien manejado, el Chelo Torres concretó un gol tan bonito como importante. Eludió a Desábato y, desde un ángulo muy cerrado, ubicó la pelota por la única hendija que tenía para facturar.
A los 42 minutos, Gimnasia llegó al tercero gracias a una precisa definición de Franco Torres. El Lobo, gracias a un corte de Augusto Max en la mitad de cancha, ahogó una salida del local y así se aseguró la clasificación a los playoff.
